Tuyển Sản xuất Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh
Ngày đăng tuyển: 02/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/11/2024
Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Phước Dân, Ninh Phước

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thiết Kế; sử dụng phần mềm 2D hoặc 3D; SolidWorks Có kinh nghiệm chỉ đạo Lắp đặt Thiết bị Công nghiệp tại hiện trường Ưu tiên có khả năng Thiết kế và lắp đặt Hệ thống Ống trên tàu hoặc Nhà máy Công nghiệp Hiểu rõ các thiết bị cơ khí, hệ thống thiết bị trong các nhà máy công nghiệp nặng . Có kỹ năng mềm, có khả năng thuyết trình và thuyết phục khách hàng Yêu thích và phù hợp làm Sales ( Kinh doanh )
Thiết Kế; sử dụng phần mềm 2D hoặc 3D; SolidWorks
SolidWorks
Có kinh nghiệm chỉ đạo Lắp đặt Thiết bị Công nghiệp tại hiện trường
Ưu tiên có khả năng Thiết kế và lắp đặt Hệ thống Ống trên tàu hoặc Nhà máy Công nghiệp
Hiểu rõ các thiết bị cơ khí, hệ thống thiết bị trong các nhà máy công nghiệp nặng .
Có kỹ năng mềm, có khả năng thuyết trình và thuyết phục khách hàng
Yêu thích và phù hợp làm Sales ( Kinh doanh )

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Cơ khí – chế tạo hoặc các ngành Kỹ thuật liên quan Ưu tiên ứng viên từng làm trong nhà máy Ximăng Ưu tiên Tiếng Anh Sử dụng các phần mềm ứng dụng chuyên ngành như Solidwork, Autocad 3D. Ưu tiên từng làm Sales; có thể đi công tác
Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Cơ khí – chế tạo hoặc các ngành Kỹ thuật liên quan
Ưu tiên ứng viên từng làm trong nhà máy Ximăng
Ưu tiên Tiếng Anh
Sử dụng các phần mềm ứng dụng chuyên ngành như Solidwork, Autocad 3D.
Ưu tiên từng làm Sales; có thể đi công tác

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương ≥ 1x triệu theo năng lực + thưởng doanh thu theo KPI (hiệu quả công việc) Phúc lợi đầy đủ Nghỉ các Chủ Nhật trong tháng. Khi là nhân viên chính thức được nghỉ thêm 01 thứ 7. Cơm trưa tại văn phòng Có hỗ trợ chỗ ở cho nhân sự ở xa. Thưởng tháng; quý; năm theo hiệu quả công việc. Nâng lương theo hiệu quả công việc Môi trường làm việc: Tư bản; chuyên nghiệp, năng động, áp lực cao và Thân thiện
Thu nhập: Lương ≥ 1x triệu theo năng lực + thưởng doanh thu theo KPI (hiệu quả công việc)
Lương ≥ 1x triệu
Phúc lợi đầy đủ
Nghỉ các Chủ Nhật trong tháng.
Khi là nhân viên chính thức được nghỉ thêm 01 thứ 7.
Cơm trưa tại văn phòng
Có hỗ trợ chỗ ở cho nhân sự ở xa.
Thưởng tháng; quý; năm theo hiệu quả công việc.
Nâng lương theo hiệu quả công việc
Môi trường làm việc: Tư bản; chuyên nghiệp, năng động, áp lực cao và Thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh

Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 2B Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

