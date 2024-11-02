Tuyển Sản xuất Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh
- Hải Phòng: Phước Dân, Ninh Phước
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Thiết Kế; sử dụng phần mềm 2D hoặc 3D; SolidWorks
Có kinh nghiệm chỉ đạo Lắp đặt Thiết bị Công nghiệp tại hiện trường
Ưu tiên có khả năng Thiết kế và lắp đặt Hệ thống Ống trên tàu hoặc Nhà máy Công nghiệp
Hiểu rõ các thiết bị cơ khí, hệ thống thiết bị trong các nhà máy công nghiệp nặng .
Có kỹ năng mềm, có khả năng thuyết trình và thuyết phục khách hàng
Yêu thích và phù hợp làm Sales ( Kinh doanh )
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Cơ khí – chế tạo hoặc các ngành Kỹ thuật liên quan
Ưu tiên ứng viên từng làm trong nhà máy Ximăng
Ưu tiên Tiếng Anh
Sử dụng các phần mềm ứng dụng chuyên ngành như Solidwork, Autocad 3D.
Ưu tiên từng làm Sales; có thể đi công tác
Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương ≥ 1x triệu theo năng lực + thưởng doanh thu theo KPI (hiệu quả công việc)
Lương ≥ 1x triệu
Phúc lợi đầy đủ
Nghỉ các Chủ Nhật trong tháng.
Khi là nhân viên chính thức được nghỉ thêm 01 thứ 7.
Cơm trưa tại văn phòng
Có hỗ trợ chỗ ở cho nhân sự ở xa.
Thưởng tháng; quý; năm theo hiệu quả công việc.
Nâng lương theo hiệu quả công việc
Môi trường làm việc: Tư bản; chuyên nghiệp, năng động, áp lực cao và Thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
