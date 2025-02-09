Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Thảo luận với khách hàng và thu thập các yêu cầu nghiệp vụ/ quy trình nghiệp vụ của khách hàng

Phân tích yêu cầu và dữ liệu, mô tả quy trình nghiệp vụ, use cases, scenarios, phân tích nghiệp vụ, quy trình dòng việc để đưa ra các yêu cầu về nghiệp vụ, giao diện, tính năng và đưa ra giải pháp nghiệp vụ cho khách hàng có sự tham gia của phần mềm

Viết tài liệu đặc tả hệ thống

Quản lý các yêu cầu thay đổi khi khách hàng có yêu cầu và chuyển cho đội kỹ thuật để thực hiện yêu cầu thay đổi đó

Tham gia bàn bạc kiểm thử kết quả triển khai thực hiện của nhóm kỹ thuật để đảm bảo phần mềm đáp ứng được yêu cầu của khách hàng

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ các dự án phần mềm CNTT: Dịch vụ công, cổng thông tin, nghiệp vụ doanh nghiệp;

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành CNTT hoặc tương đương;

Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc với khách hàng hiệu quả và có khả năng giải quyết vấn đề tốt;

Ưu tiên có kinh nghiệm tham gia phát triển các dự án Agile/Scrum

Có khả năng phân tích, viết tài liệu, tư vấn phần mềm.

Làm việc với các tài liệu chuyên ngành hoặc đối tác bằng tiếng anh.

Nhanh nhẹn, không ngại việc khó, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Trung thực, có ý thức học hỏi, trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương net thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng định kỳ (theo kết quả sản xuất kinh doanh).

Đối với ứng viên có kinh nghiệm sẽ thỏa thuận dựa trên năng lực, đảm bảo mức cạnh tranh so với thị trường.

Hỗ trợ ăn trưa tại công ty

Phụ cấp trang phục hàng năm;

Môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học hỏi, phát huy năng lực, phát triển bản thân.

Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và Luật Lao Động quy định

Được hỗ trợ các thiết bị, công cụ cần thiết cho thực hiện công việc;

Trợ cấp chứng chỉ liên quan đến vị trí công việc.

Chế độ du lịch, teambuilding hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin