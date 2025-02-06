Tuyển Business Analyst SHBFinance làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

SHBFinance
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
SHBFinance

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại SHBFinance

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích và thiết kế yêu cầu từ nghiệp vụ: tham gia vào quá trình phân tích nghiệp vụ để hiểu và định nghĩa các yêu cầu từ các bộ phận khác gửi sang. Từ đó thiết kế các hệ thống phù hợp với luồng giao dịch để đảm bảo các đầu ra đáp ứng được về mặt nghiệp vụ, rủi ro, tài chính - kế toán, thanh toán, thu hồi nợ.
Triển khai và quản lý dự án: Chịu trách nhiệm yêu cầu chức năng nghiệp vụ của các dự án triển khai hệ thống mới hoặc nâng cấp hệ thống hiện tại. Bao gồm lên kế hoạch, phân công công việc, giám sát tiến độ và đảm bảo rằng tính năng nghiệp vụ của các dự án được triển khai thành công.
Báo cáo: Chịu trách nhiệm báo cáo lên cấp quản lý về tiến độ, thực trạng của dự án.
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành : CNTT, Hệ thống thông tin quản lý, Toán Tin, Tài chính - Ngân hàng.
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm BA tài chính ngân hàng, đặc biệt là các hệ thống: core thẻ, core quản lý khoản vay LMS, kinh nghiệm tích hợp các hệ thống.
Tiếng anh: Thành thạo 4 kỹ năng hoặc Toeic > 405 bằng cấp tương đương.
Có Kiến thức tổng quan về nghiệp vụ tín dụng và các công cụ thanh toán ko dùng tiền mặt, có kiến thức tổng quan về Tài chính ngân hàng và các kênh thanh toán. Có hiểu biết về các quy trình phát triển trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, hiểu biết về các mô hình triển khai dự án.Xác định phương pháp và hoạt động kiểm thử phù hợp với từng ngữ cảnh.
Thành thạo các kỹ thuật phân tích nghiệp vụ và thành thạo trong việc viết "use cases", "user story" và "sequence diagram" nhằm truyền đạt hiệu quả yêu cầu của người dùng đến các nhóm kỹ thuật.
Thành thạo và am hiểu về quy trình phát triển phần mềm đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn phát triển ứng dụng và quy trình chất lượng theo quy định của tổ chức và quy định của pháp luật sở tại.
Thành thạo các tiêu chuẩn tài liệu kỹ thuật, bao gồm kiến trúc hệ thống, mô hình dữ liệu và tài liệu API như Open API, Blueprint, v.v.
Thành thạo về BPMN, DMN, lược đồ cơ sở dữ liệu, giao thức truyền thông hệ thống như HTTP, Restful API, Dịch vụ.
Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt.
Khả năng làm việc hướng tới kết quả.
Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc.
Khả năng giải quyết vấn đề.

Tại SHBFinance Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở
Đồng nghiệp thân thiện, cởi mở với tư duy đề cao sự phát triển của mỗi cá nhân;
Văn phòng làm việc với không gian mở, rộng rãi, được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị để phục vụ cho công việc.
Quan tâm đặc biệt đến nhân viên
Gói đãi ngộ cạnh tranh cùng chính sách nâng lương theo định kỳ. Tổng thu nhập lên đến 14 tháng lương/năm;
Hỗ trợ ăn trưa lên tới 1.200.000 VND/tháng; Hỗ trợ gửi xe 200.000 VND/ tháng
Nghỉ hưởng lương ngày sinh nhật
Quyền lợi chăm sóc sức khỏe đặc quyền bảo hiểm sức khỏe toàn diện SHBFC Care;
Khám sức khỏe thường niên tại bệnh viện hàng đầu Việt Nam;
Du lịch thường niên, hoạt động team building năm.
Tập trung hỗ trợ sự phát triển cá nhân:
Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp cùng các cấp quản lý tài năng, giàu kinh nghiệm;
Cơ hội tham gia các dự án lớn, đối tác quốc tế, đi đầu trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng;
Chính sách hỗ trợ các hoạt động học tập, nâng cao trình độ tiếng Anh, trao đổi, chia sẻ kiến thức, giao lưu văn hoá (Training, Seminar...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SHBFinance

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

SHBFinance

SHBFinance

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

