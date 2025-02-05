Tuyển Business Analyst Công ty Cổ Phần Giải Pháp và Ứng Dụng Doanh Nghiệp Netbase làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty Cổ Phần Giải Pháp và Ứng Dụng Doanh Nghiệp Netbase
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà M3M4
- 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Phân tích yêu cầu nghiệp vụ từ khách hàng và người dùng cuối, chuyển đổi thành các yêu cầu kỹ thuật rõ ràng, chi tiết.
Xây dựng và quản lý tài liệu yêu cầu, bao gồm các mô hình nghiệp vụ, use case, user story, wireframe.
Thực hiện các buổi họp, trình bày và thảo luận với khách hàng, các bên liên quan.
Hỗ trợ trong việc kiểm thử phần mềm và đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ Cao Đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong vai trò Business Analyst.
Nắm vững các phương pháp phân tích yêu cầu, như UML, use case, user story.
Có kinh nghiệm làm việc với các phần mềm quản lý dự án
Kỹ năng giao tiếp, trình bày và làm việc nhóm, làm việc độc lập tốt.
Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin và giải quyết vấn đề hiệu quả.
Tiếng Anh giao tiếp tốt.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong vai trò Business Analyst.
Nắm vững các phương pháp phân tích yêu cầu, như UML, use case, user story.
Có kinh nghiệm làm việc với các phần mềm quản lý dự án
Kỹ năng giao tiếp, trình bày và làm việc nhóm, làm việc độc lập tốt.
Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin và giải quyết vấn đề hiệu quả.
Tiếng Anh giao tiếp tốt.
Tại Công ty Cổ Phần Giải Pháp và Ứng Dụng Doanh Nghiệp Netbase Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát.
Có cơ hội thăng tiến trong công ty.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát.
Có cơ hội thăng tiến trong công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Giải Pháp và Ứng Dụng Doanh Nghiệp Netbase
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI