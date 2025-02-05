Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 28 Triệu

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam

Mức lương
18 - 28 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 18 - 28 Triệu

- Thiết kế, xây dựng phần mềm di động cho ứng dụng trong các lĩnh vực Bank trên nền tảng APP, WEB
- Phối hợp với PO, PM, BA IT, Tester để thiết kế, xây dựng và hoàn thành đặc tả yêu cầu sản phẩm
- Phối hợp với Frontend Team, Backend Team, UI UX để xây dựng yêu cầu

Với Mức Lương 18 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 20, Tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

