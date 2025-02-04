Tuyển Business Analyst FiinGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 25 Triệu

Mức lương 13 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10, Tòa nhà Peakview Tower, Số 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 13 - 25 Triệu

Tiếp nhận và phân tích yêu cầu từ các bên liên quan.

Xác định và làm rõ các yêu cầu nghiệp vụ, chức năng của sản phẩm.

Đảm bảo rằng các yêu cầu được ghi chép đầy đủ, rõ ràng, và chính xác.

Đề xuất các giải pháp tối ưu cho các yêu cầu nghiệp vụ.

Hỗ trợ việc thiết kế mô hình dữ liệu, wireframe, và prototype.

Phối hợp với đội phát triển để chuyển đổi các yêu cầu nghiệp vụ thành yêu cầu kỹ thuật.

Xây dựng và quản lý các tài liệu yêu cầu, tài liệu thiết kế và hướng dẫn sử dụng.

Đảm bảo tất cả các tài liệu được cập nhật kịp thời và dễ dàng truy cập.

Làm cầu nối giữa các bên liên quan và đội phát triển.

Đảm bảo các yêu cầu và mục tiêu của sản phẩm được hiểu rõ và thống nhất giữa các bên.

Tham gia vào việc kiểm thử sản phẩm để đảm bảo sản phẩm đáp ứng đúng yêu cầu đã đề ra.

Đánh giá các kết quả phát triển sản phẩm và phản hồi về chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương 13 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên trong các ngành Kinh tế, Tài chính, Công Nghệ Thông Tin. Ưu tiên ứng viên đặt CFA level 1 trở lên.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Business Analyst, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển sản phẩm, đặc biệt tài chính chứng khoán.

Hiểu biết sâu rộng về quy trình phát triển phần mềm và các phương pháp Agile, Scrum.

Sử dụng thành thạo các công cụ Tableau, PowerBI.

Khả năng làm việc với cơ sở dữ liệu và SQL: Có khả năng sử dụng SQL để kiểm tra dữ liệu, xác nhận các yêu cầu và hỗ trợ đội phát triển trong việc thiết kế hệ thống.

Tiếng Anh giao tiếp tốt

Tại FiinGroup Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hàng tháng: Theo năng lực, có thể thỏa thuận. Tháng lương 13.

Thưởng năm theo năng lực, thưởng dự án và các mức thưởng khác theo Quy chế Thu nhập.

Các khoản phúc lợi: Thưởng Lễ, Tết, ... bằng tiền theo Thỏa ước Lao động tập thể.

Chính sách BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ và các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và của Công ty.

14-16 ngày phép/ năm so với trung bình 12 ngày phép/năm trên thị trường.

Đối với Senior trở lên: Được đóng bảo hiểm Y tế của Bảo Hiểm PVI

Cơ hội thăng tiến sớm cho cá nhân tiêu biểu.

Khung giờ làm việc linh hoạt.

Trợ cấp các loại tuỳ theo đối tượng: phụ cấp điện thoại, phụ cấp gửi xe ô tô, trợ cấp kết hôn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FiinGroup

