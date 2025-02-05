Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IELTS ARENA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IELTS ARENA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IELTS ARENA
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IELTS ARENA

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IELTS ARENA

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Biệt thự B11

- 08A, Vinhomes Gardenia, đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tham gia các dự án phần mềm, tiếp nhận, phân tích và chủ động tư vấn các yêu cầu về nghiệp vụ lĩnh vực liên quan Quy trình quản lý dự án.
Lập và chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ cho yêu cầu phát triển và chuyển cho bộ phận lập trình thực hiện.
Tìm hiểu, nắm bắt các quy trình, quy định nghiệp vụ phải tuân thủ.
Kiểm soát việc đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của các bộ phận khác khi phát triển ứng dụng, đào tạo cho các thành viên dự án và những bên liên quan đều hiểu nghiệp vụ
Tham gia phối hợp với tester kiểm tra kết quả phát triển, đảm bảo phù hợp với nội dung yêu cầu đã thống nhất.
Soạn thảo và ban hành tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm công nghệ cho người dùng cuối.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.
Hiểu biết về quy trình nghiệp vụ, sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng công nghệ là một lợi thế.
Nắm vững các kỹ năng thu thập, phân tích nghiệp vụ.
Khả năng phân tích, xử lý vấn đề, diễn đạt vấn đề từ tổng quát đến cụ thể chi tiết mạch lạc, rõ ràng.
Sử dụng thành thạo các techniques như: Draw.io, Xmind, Usecase and Scenarios.
Tư duy logic tốt, nhanh nhạy, tinh thần trách nhiệm cao với công việc, thái độ làm việc tích cực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IELTS ARENA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm từ 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ.
Hỗ trợ ăn trưa
Review lương định kỳ
Lương tháng 13 và thưởng theo dự án (có tính OT sau thời gian làm việc)
Thưởng lễ tết, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; phúc lợi và phụ cấp khác; BHXH, BHYT, BHTN,...
Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Sinh nhật công ty, Gala cuối năm.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IELTS ARENA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IELTS ARENA

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IELTS ARENA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 48 Trần Bình, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

