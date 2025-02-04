Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 24 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Mức lương
24 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 24 - 30 Triệu

Tiếp nhận, khảo sát, thu thập yêu cầu từ khách hàng theo yêu cầu phát triển của dự án, phân tích yêu cầu và dữ liệu, mô tả quy trình nghiệp vụ, use cases, scenarios, phân tích nghiệp vụ để đưa ra các yêu cầu về nghiệp vụ, giao diện và tính năng.
Chịu trách nhiệm thu thập, tìm hiểu yêu cầu nghiệp vụ cho sản phẩm (bao gồm nghiên cứu thị trường, đối thủ; hành vi người dùng để đề xuất phát triển tính năng mới),
Chịu trách nhiệm tạo và quản lý những tài liệu nghiệp vụ cần thiết của dự án: URD, SRS, mockups/wireframe cho sản phẩm
Hỗ trợ, khuyến nghị nội bộ công ty trong việc định hướng yêu cầu của sản phẩm;
Tạo, quản lý, cập nhật tài liệu đặc tả hệ thống, tài liệu kịch bản (Use case), ràng buộc nghiệp vụ (Business Rules), bố cục sản phẩm (Wire frame);
Tư vấn cho quản lý dự án trong việc xác định phạm vi công việc của dự án, lập kế hoạch và ước lượng scope công việc
Hỗ trợ PM, QC trong quá trình nghiệm thu sản phẩm;
Làm cầu nối chuyển giao ý tưởng, định hình và phát triển sản phẩm tới cả team, đảm bảo bộ phận lập trình/phát triển sản phẩm hiểu rõ về hướng đi của sản phẩm.
Hỗ trợ tester trong quá trình kiểm thử sản phẩm
Làm việc nhóm hoặc độc lập, đảm bảo tiến độ dự án.
Sáng tạo, có kỹ năng giải quyết trọn vẹn vấn đề phát sinh.
Tham gia nghiên cứu, tìm hiểu các giải pháp và ứng dụng công nghệ vào dự án.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 24 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm trong các domain sản phẩm omnichannel platform, phân tích các dự án phần mềm, viễn thông, voip
Ít nhất >= 3 năm kinh nghiệm làm việc, kinh nghiệm tại vị trí làm việc ứng tuyển ít nhất 1 năm.
Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ việc xây dựng giao diện hệ thống.
Kỹ năng khảo sát quy trình nghiệp vụ đa chiều (xây dựng câu hỏi khảo sát, vẽ workflow).
Thành thạo kỹ thuật, công cụ phân tích quy trình, nghiệp vụ (UML).
Có kỹ năng thu thập, phân tích, biểu diễn dữ liệu trực quan.
Kỹ năng thiết kế giải pháp và đánh giá lợi/hại ra quyết định chọn giải pháp phù hợp.
Chủ động, nhiệt tình và trách nhiệm với công việc, khả năng làm việc độc lập và thúc đẩy các dự án của riêng mình.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập hấp dẫn theo năng lực (Thưởng lương tháng 13, tiền du lịch nghỉ mát, tiền mừng tuổi...).
Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân...
Hỗ trợ thuê nhà, mua nhà, mua xe cho CBNV theo từng cấp bậc.
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở.
Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.
Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.
Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, 72 giờ trải nghiệm, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,...
Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.
Hỗ trợ chi phí thi các chứng chỉ quốc tế.
Hoạt động xếp hạng và quy hoạch Cán bộ công nghệ cấp Tập đoàn FPT.
Tưởng thưởng cho 50 cá nhân xuất sắc nhất, tôn vinh và trao giải tại nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân

