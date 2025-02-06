Tuyển Business Analyst GMO-Z.com RUNSYSTEM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu

Mức lương Đến 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 16, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Đến 35 Triệu

Lập kế hoạch khảo sát, phân tích yêu cầu nghiệp vụ của khách hàng

Hiểu và phân tích yêu cầu nghiệp vụ, phát triển chi tiết và mô hình hoá các yêu cầu.

Tương tác với các bên liên quan, bám sát yêu cầu, sự thay đổi, mục tiêu và mong muốn của các bên. Xác định được trước các vấn đề, tình huống có thể gặp phải khi xây dựng và triển khai hệ thống phần mềm, trao đổi rõ với các bên phương án tối ưu.

Xây dựng và đề xuất các giải pháp phần mềm, đề xuất giải pháp và đàm phán với khách hàng.

Xây dựng tài liệu thiết kế dựa vào các yêu cầu của các bên liên quan.

Phối hợp với các nhóm phát triển, phiên dịch viên, kỹ sư cầu nối trong suốt quá trình xây dựng và phát triển giải pháp phần mềm.

Báo cáo kết quả công việc với quản lý, các bên liên quan khi cần thiết.

Nắm bắt các thông tin, thực trạng của dự án, chủ động giải quyết các vấn đề gặp phải của dự án.

Xây dựng tài liệu, thực hiện hướng dẫn sử dụng, xây dựng tài liệu chuyển giao cho người dùng cuối.

Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tin học/ Hệ thống thông tin/ Ngân hàng/ Kinh tế/ Tài chính (Có chứng chỉ BA quốc tế (CCBA, CBAP, .v.v) là một lợi thế.

Từ 3 năm kinh nghiệm Business Analyst

Đã có kinh nghiệm với domain Ecommerce ( bắt buộc)

Tiếng Anh giao tiếp tốt ( bắt buộc)

Tại GMO-Z.com RUNSYSTEM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: upto 35 triệu, 13 tháng lương/ năm

Phụ cấp ăn trưa 730.000 VNĐ, phụ cấp đi lại 200.000 VND (với nhân viên nhà cách công ty > 10km); phụ cấp team-building,...

Phúc lợi: Du lịch hàng năm, khám sức khỏe định kỳ, tặng quà nhân dịp sinh nhật, kết hôn, lễ tết, thăm hỏi...

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN; nghỉ phép năm và nghỉ lễ, Tết khác theo quy định.

Cơ hội được đào tạo và hỗ trợ chi phí học/thi chứng chỉ chuyên môn/ngoại ngữ

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GMO-Z.com RUNSYSTEM

