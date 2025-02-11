Tuyển Business Analyst HVCG Software làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phường 2, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Tân Bình, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

• Tham gia xây dựng và triển khai platform của công ty;

• Tiếp nhận, khảo sát, thu thập yêu cầu từ khách hàng theo yêu cầu phát triển của dự án, phân tích yêu cầu.

• Phát triển các tài liệu mô tả nghiệp vụ và mô tả chức năng

• Trao đổi với khách hàng, người dùng để thống nhất nội dung nghiệp vụ và chức năng, tư vấn nghiệp vụ, chức năng cho khách hàng.

• Thực hiện nghiên cứu thị trường, tìm hiểu các phần mềm đang có trên thị trường để đưa ra các đề xuất tính năng tốt hơn.

• Phân tích và mô hình hóa quy trình kinh doanh để xác định các khu vực cần cải tiến.

• Phối hợp với các thành viên của dự án để phát triển được các yêu cầu.

• Theo dõi tiến độ dự án và cung cấp các cập nhật định kỳ cho ban quản lý dự án.

• Hỗ trợ trong việc kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) và đào tạo cho người dùng cuối.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành CNTT hoặc lĩnh vực liên quan

• Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm BA.

• Có kinh nghiệm khảo sát các khách hàng lớn (Quy trình quản lý, điều hành, quy trình sản xuất,...).

• Có kinh nghiệm xây dựng/viết các tài liệu yêu cầu (BRD, SRS, và các tài liệu dạng PO.)

• Có kinh nghiệm về quản lý kho/vật tư, kinh nghiệm về các hệ thống điều hành sản xuất (MES, Smart-Factory) hoặc ERP.

• Có kỹ năng quản lý dự án độc lập là một điểm cộng.

• Có kinh nghiệm làm việc với các khách hàng doanh nghiệp lớn là một ưu thế.

Quyền Lợi

• Mức lương khởi điểm hấp dẫn: Upto 25M/tháng.

• Thưởng dự án, thưởng kết quả công ty cuối năm.

• Hưởng mọi quyền lợi theo chính sách đãi ngộ từ công ty: BHXH, thưởng các ngày lễ Tết, Khám sức khỏe định kỳ, Company Trip...

• Môi trường làm việc thân thiện, năng động, tạo điều kiện phát triển sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.