Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BẢO KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BẢO KIM
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BẢO KIM

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BẢO KIM

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà Hà Nội Ford, 311 Trường Chinh, phường Khương Mai, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Đến 15 Triệu

- Khảo sát, nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh sản phẩm thanh toán điện tử, đưa ra ý tưởng giao diện, tính năng, trải nghiệm khách hàng sử dụng sản phẩm.
- Tìm kiếm, phân tích tiềm năng của các đối tác phân phối trên thị trường và đề xuất cho Ban lãnh đạo về việc mở rộng các đối tác mới, phát triển tính năng mới cho sản phẩm được phụ trách.
- Nâng cấp và phát triển sản phẩm/dịch vụ Công ty, thông qua việc nghiên cứu tính năng mới và cải tiến hệ thống
- Đánh giá, phân tích đánh giá hiệu quả của các sản phẩm & dịch vụ, các chương trình kinh doanh hiện tại đang triển khai, từ đó phân tích, nghiên cứu để thực hiện việc triển khai các sản phẩm bảo hiểm mới hoặc cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ hiện có;
- Phối hợp với các bộ phận trong công ty hoặc khách hàng để phân tích yêu cầu và nhu cầu cho sản phẩm từ đó xây dựng tài liệu nghiệp vụ cho team Dev và Test.
- Phân tích, điều phối, xây dựng roadmap/ kế hoạch cho các tính năng/ sản phẩm phụ trách.
- Xây dựng các báo cáo tính năng/ sản phẩm.
- Hỗ trợ quản lý các dự án trong quá trình nghiệm thu sản phẩm và xác định phân tích phản hồi của khách hàng/nội bộ công ty
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của teamleader/Giám đốc khối.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tư duy logic, có khả năng sắp xếp và tổng hợp thông tin một cách có hệ thống
- Có kỹ năng trình bày tốt
- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BẢO KIM Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc trẻ trung năng động. Được tham gia các CLB sở thích: Bóng đá, Nhảy hiện đại,.. do công ty tài trợ chi phí 100%
- Mức lương: Thoả thuận
- Review lương 1 năm một lần, không giới hạn theo năng lực
- Thưởng năng suất, thưởng lợi nhuận
- Được đào tạo và phát triển trên những nền tảng công nghệ tiên tiến nhất.
- Được làm việc với dự án có quy mô lớn, xử lý lượng dữ liệu và traffic lớn
- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi lao động theo quy định của nhà nước sau khi ký hợp đồng lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BẢO KIM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BẢO KIM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, toà nhà Hà Nội Ford, 311 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

