Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 23 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
Mức lương
Đến 23 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Đến 23 Triệu
- Thiết kế, xây dựng phần mềm di động cho ứng dụng trong các lĩnh vực Bank trên nền tảng APP, WEB
- Phối hợp với PO, PM, BA IT, Tester để thiết kế, xây dựng và hoàn thành đặc tả yêu cầu sản phẩm
- Phối hợp với Frontend Team, Backend Team, UI UX để xây dựng yêu cầu
Với Mức Lương Đến 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
