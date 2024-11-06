Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Cao và Dịch vụ Phần mềm FaceNet làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Tòa HUD3, 121 - 123 Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tham gia nhóm phát triển (Dev, QA,..) để phân tích, mô tả, triển khai sản phẩm

Gặp gỡ, trao đổi với các stakeholder khác nhau để tổng hợp các yêu cầu của hệ thống (nghiệp vụ, phi nghiệp vụ, tương lai phát triển)

Tổng hợp, phân tích các yêu cầu để xây dựng tài liệu tính năng sản phẩm, dự án (SRS), các nghiệp vụ (business) chi tiết cho khách hàng

Viết tài liệu mô tả chi tiết sản phẩm, nghiệp vụ ở các dạng khác nhau (Software Specification Requirement, Epic/User Story ...)

Triển khai giải pháp, nghiệp vụ & Theo dõi quá trình tiếp thu nghiệp vụ của khách hàng.

Phối hợp cùng team triển khai thác giải pháp (phần mềm, nghiệp vụ) cho khách hàng, chuyển đổi mô hình hoạt động

Làm việc với end-user sử dụng phần mềm & tiếp nhận phản hồi để hoàn thiện sản phẩm

Thực hiện các yêu cầu khác từ cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích công việc phân tích nghiệp vụ, trao đổi với khách hàng

Khả năng tư duy, đặt câu hỏi, triển khai các câu hỏi thành mô tả technical

Có hiểu biết cơ bản về cơ sở dữ liệu và hệ thống SQL

Có kiến thức về các hệ thống ERP

Thành thạo hệ thống quản lý công việc JIRA & phương pháp AGILE

Có kinh nghiệm triển khai ERP/Odoo hoặc UI/UX là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Cao và Dịch vụ Phần mềm FaceNet Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập từ 10.000.000 đồng - 20.000.000 đồng

Thưởng khi hoàn thành công việc xuất sắc

Có cơ hội join các dự án lớn trong nước và ngoài nước

Chế độ đãi ngộ dành cho nhân sự của công ty như thưởng các ngày lễ, sinh nhật ....

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và đầy thử thách.

Được đóng BHXH theo quy định của nhà nước sau khi ký hợp đồng chính thức.

Thưởng và nghỉ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Du lịch, Teambuilding gắn kết và các phúc lợi xã hội khác ...

Thời gian làm việc từ 8h30 - 18h, nghỉ trưa 1h30, từ thứ 2 đến thứ 7 (thứ 7 làm cách tuần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Cao và Dịch vụ Phần mềm FaceNet

