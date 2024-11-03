Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 85 Triệu

Mức lương Đến 85 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 7th floor, Golden Field Building, no.24 Nguyen Co Thach, Cau Dien Ward, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Đến 85 Triệu

Xây dựng tài liệu phân tích, yêu cầu nghiệp vụ chi tiết, yêu cầu người dùng, yêu cầu chức năng sản phẩm trước khi chuyển cho bộ phận phát triển/đối tác có liên quan. Tư vấn khách hàng về yêu cầu thay đổi giữa nền tảng cũ và nền tảng mới. Xây dựng kịch bản kiểm thử (UAT) và hỗ trợ người dùng cuối trong quá trình kiểm thử sản phẩm ứng dụng. Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho người dùng cuối. Đầu mối hỗ trợ, đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ với các khách hàng/đối tác/bộ phận liên quan trong quá trình triển khai dự án.

Với Mức Lương Đến 85 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường chuyên ngành ngoại ngữ hoặc CNTT. Từ 2 năm kinh nghiệm BA trong lĩnh vực IT. Tiếng Nhật thành thạo 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết ( tương đương N1). Đam mê công việc nghiên cứu sản phẩm, đam mê sáng tạo trong việc phát triển những sản phẩm có giá trị cao. Có khả năng viết tài liệu, đào tạo và thuyết trình. Kỹ năng quản lý công việc, quản lý con người, trung thực, nhanh nhẹn, ham học hỏi, cẩn thận trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập năm lên tới 600 man. Được bảo lãnh cấp visa dài hạn tại Nhật Bản. Được hỗ trợ chi phí thuê nhà, đi lại, vé máy bay khứ hồi về nước sau năm thứ 2 làm việc, các khóa học nâng cao. Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm: tai nạn lao động, hưu trí, bảo hiểm y tế. Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 chủ nhật và các ngày lễ tết. Làm việc tại Tokyo. Có ưu tiên đặc biệt có các ứng viên đi làm trước 31/12/2024

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS

