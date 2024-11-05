Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 10, Tầng 3, CT2B Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh,, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Hỗ trợ tư vấn, trao đổi với khách hàng, tham gia phát triển các giải pháp phù hợp với nhu cầu của khách hàng liên quan đến Khai thác dữ liệu điện tử, an ninh mạng, điều tra dữ liệu điện tử số.

Tham gia hỗ trợ, demo cho khách hàng các sản phẩm liên quan đến giám định chứng cứ điện tử số, khôi phục dữ liệu, điều tra trên không gian mạng, an ninh mạng

Phân tích và tư vấn các giải pháp công nghệ phù hợp cho khách hàng.

Trao đổi với hãng cung cấp giải pháp nước và trong nội bộ để phát triển các giải pháp về phần mềm.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, kỹ thuật máy tính, an toàn thông tin, điện tử viễn thông, hoặc tương tự.

Tiếng anh đọc hiểu tốt, giao tiếp ở mức khá

Điểm cộng với ứng viên có một trong các kinh nghiệm sau:

+ Có kinh nghiệm từng làm việc với các giải pháp Digital forensic, Network forensic, Audio forensic, Video forensic

+ Có kiến thức cơ bản về an ninh mạng

+ Kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng, thuyết trình trước đám đông.

+ Có kinh nghiệm làm việc trong các quy trình phát triển phần mềm ở vị trí BA.

Tại Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực. Khởi điểm từ 12-15 triệu + Thưởng hiệu quả công việc.

Được đào tạo kiến thức về các sản phẩm và giải pháp công nghệ cao từ các hãng sản xuất hàng đầu thế giới.

Chế độ review lương định kỳ 2 lần/năm hoặc đột xuất.

Hưởng đầy đủ quyền lợi của người lao động ngay sau khi ký hợp đồng chính thức: BHXH, BHYT,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam

