Tuyển Chuyên viên đào tạo Trường Đại Học Văn Lang (Vlu) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)
- Hà Nội: Các cơ sở Thư viện Trường Đại học Văn Lang
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận
Mục đích chính : Vận hành các hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm thư viện; nghiên cứu, đề xuất và phát triển các sản phẩm công nghệ ứng dụng trong thư viện; lưu trữ, cung cấp các dịch vụ về tài nguyên thông tin số cho bạn đọc.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Quản lý phần mềm tích hợp ứng dụng vận hành trong hoạt động của đơn vị (phân quyền, tổng hợp và xử lý dữ liệu trên các phần mềm).
- Quản lý dịch vụ hỏi đáp trực tuyến.
- Quản lý cập nhật thông tin trên website.
- Quản lý cập nhật, lưu trữ, cung cấp tài liệu điện tử/số/cơ sở dữ liệu.
- Khai thác tài liệu truy cập mở.
- Quản lý thiết bị công nghệ trong Thư viện.
- Hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ phòng máy.
- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp công nghệ.
- Phối hợp, hợp tác phát triển, tổ chức, xây dựng và triển khai các dự án liên quan đến các dịch vụ số, các sản phẩm ứng dụng công nghệ cho thư viện.
- Thực hiện các dự án, các hợp đồng với đối tác bên ngoài theo sự chỉ đạo hoặc uỷ quyền của Giám đốc Thư viện
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Trường Đại Học Văn Lang (Vlu) Thì Được Hưởng Những Gì
Theo quy định của Trường
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
