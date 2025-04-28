Tuyển Chuyên viên đào tạo Trường Đại Học Văn Lang (Vlu) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mục đích chính : Vận hành các hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm thư viện; nghiên cứu, đề xuất và phát triển các sản phẩm công nghệ ứng dụng trong thư viện; lưu trữ, cung cấp các dịch vụ về tài nguyên thông tin số cho bạn đọc.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Quản lý phần mềm tích hợp ứng dụng vận hành trong hoạt động của đơn vị (phân quyền, tổng hợp và xử lý dữ liệu trên các phần mềm).

- Quản lý dịch vụ hỏi đáp trực tuyến.

- Quản lý cập nhật thông tin trên website.

- Quản lý cập nhật, lưu trữ, cung cấp tài liệu điện tử/số/cơ sở dữ liệu.

- Khai thác tài liệu truy cập mở.

- Quản lý thiết bị công nghệ trong Thư viện.

- Hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ phòng máy.

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp công nghệ.

- Phối hợp, hợp tác phát triển, tổ chức, xây dựng và triển khai các dự án liên quan đến các dịch vụ số, các sản phẩm ứng dụng công nghệ cho thư viện.

- Thực hiện các dự án, các hợp đồng với đối tác bên ngoài theo sự chỉ đạo hoặc uỷ quyền của Giám đốc Thư viện