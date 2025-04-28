Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/05/2025
Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Lô 14 Nguyễn Cảnh Dị, Hoàng Mai, HN, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Phối hợp cùng các TĐV trong việc Xây dựng, triển khai Kế hoạch Đào tạo ngắn hạn/ trung hạn/dài hạn của Công ty.
- Triển Khai/ thực hiện các hoạt động đào tạo nội bộ:
+ Nghiên cứu, xây dựng tài liệu đào tạo.
+ Thực hiện Chương trình Đào tạo hội nhập, đào tạo về kỹ năng mềm (kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng...) cho Nhân viên kinh doanh
+ Xây dựng/ triển khai Chương trình đào tạo phục vụ các dự án mới.
+ Phối hợp cùng các Trưởng đơn vị trong việc tổ chức triển khai các Chương trình Đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn theo nhu cầu công việc.
- Lên Kế hoạch / Phối hợp triển khai hoạt động đào tạo bên ngoài nhằm nâng cao năng lực cá nhân NLĐ, phát triển năng lực cán bộ nguồn.Kiểm soát Chất lượng đào tạo.
- Quản lý các Chương trình Đào tạo theo kế hoạch.
- Phối hợp với các phòng ban trong việc xây dụng Khung năng lực của NLĐ.
- Một số các công tác khác theo sự phân công của TĐV.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chính quy các ngành Quản trị Nhân Sự, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh.
- Giới tính: Nam/ Nữ. Tuổi từ 25 - 45.
- Ưu tiên có kinh nghiệm triển khai các chương trình đào tạo theo khung năng lực
- Có kinh nghiệm trong công tác Đào Tạo kỹ năng mềm.
- Am hiểu về lĩnh vực đào tạo đặc biệt là tại các môi trường doanh nghiệp.
- Có khả năng sư phạm, xây dựng giáo trình, lập kế hoạch và triển khai các kế hoạch liên quan đến Đào tạo.

Tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận theo năng lực
- Hỗ trợ ăn cơm trưa tại công ty.
- Lương tháng 13, thưởng tết âm, tết dương và các ngày lễ tết, các phúc lợi như sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, hỗ trợ đường xa...
- Xét thi đua: Xem xét tăng lương 2 lần/ năm & xem xét thưởng nhân viên xuất sắc hàng tháng.
- Các chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo Luật Lao Động.
- Hỗ trợ chi phí ăn trưa tại công ty.
- Du lịch nghỉ mát hàng năm và được tham gia các buổi đào tạo chuyên sâu của công ty.
- Khám sức khỏe toàn diện định kỳ.
- Được tham gia hoạt động tập thể do Công Đoàn tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 14 Nguyễn Cảnh Dị, Q Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

