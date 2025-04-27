Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
- Hà Nội: 94 Đường láng, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Khảo sát, phối hợp với khối vận hành xác định nhu cầu đào tạo thực chiến của các vị trí tại cửa hàng & lập kế hoạch chi tiết
Khóa học định hướng, tiêu chuẩn hệ thống, chuyên môn nghiệp vụ, các kỹ năng mềm cơ bản
Cập nhật các kiến thức thương hiệu, thông tin đào tạo cho hệ thống cửa hàng
Xây dựng bộ tài liệu câu hỏi trắc nghiệm cho các khóa học
Xây dựng bài đánh giá & chứng nhận của Trainer/QLTT sau khi kết thúc khóa học
Trực tiếp đứng lớp tham gia đào tạo các chuyên đề: đào tạo định hướng (hội nhập & tư duy dịch vụ), đào tạo chuyên môn, đào tạo các kỹ năng mềm của nhân sự khối vận hành
Triển khai đào tạo E-learning
Thực hiện OJT – đào tạo tại cửa hàng
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm đào tạo cho doanh nghiệp bán lẻ (B2C), đặc biệt trong ngành F&B, FMCG. Hoặc có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhà hàng, đồ uống với khả năng lập kế hoạch đào tạo và triển khai E-learning
Có khả năng truyền đạt kiến thức một cách rõ ràng, dễ hiểu và tạo động lực cho người học
Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả cho các buổi đào tạo
Thành thạo các phần mềm Canva, Chat GPT, Camtasia, … công cụ E-learning
Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa 40.000/ngày
Thưởng hiệu quả kinh doanh quý/năm
Lương tháng 13, thưởng thâm niên, thưởng hiệu quả năm, thưởng các dịp Lễ/Tết, phụ cấp ăn trưa...
Xét tăng lương định kỳ
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước
Chính sách phúc lợi tham quan, nghỉ mát, khám sức khỏe hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI