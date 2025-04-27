Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 94 Đường láng, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Khảo sát, phối hợp với khối vận hành xác định nhu cầu đào tạo thực chiến của các vị trí tại cửa hàng & lập kế hoạch chi tiết

Khóa học định hướng, tiêu chuẩn hệ thống, chuyên môn nghiệp vụ, các kỹ năng mềm cơ bản

Cập nhật các kiến thức thương hiệu, thông tin đào tạo cho hệ thống cửa hàng

Xây dựng bộ tài liệu câu hỏi trắc nghiệm cho các khóa học

Xây dựng bài đánh giá & chứng nhận của Trainer/QLTT sau khi kết thúc khóa học

Trực tiếp đứng lớp tham gia đào tạo các chuyên đề: đào tạo định hướng (hội nhập & tư duy dịch vụ), đào tạo chuyên môn, đào tạo các kỹ năng mềm của nhân sự khối vận hành

Triển khai đào tạo E-learning

Thực hiện OJT – đào tạo tại cửa hàng

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học trở lên chuyên ngành quản trị nhà hàng, khách sạn, quản trị nhân sự, …

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm đào tạo cho doanh nghiệp bán lẻ (B2C), đặc biệt trong ngành F&B, FMCG. Hoặc có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhà hàng, đồ uống với khả năng lập kế hoạch đào tạo và triển khai E-learning

Có khả năng truyền đạt kiến thức một cách rõ ràng, dễ hiểu và tạo động lực cho người học

Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả cho các buổi đào tạo

Thành thạo các phần mềm Canva, Chat GPT, Camtasia, … công cụ E-learning

Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 12- 15 triệu đồng/tháng

Phụ cấp ăn trưa 40.000/ngày

Thưởng hiệu quả kinh doanh quý/năm

Lương tháng 13, thưởng thâm niên, thưởng hiệu quả năm, thưởng các dịp Lễ/Tết, phụ cấp ăn trưa...

Xét tăng lương định kỳ

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước

Chính sách phúc lợi tham quan, nghỉ mát, khám sức khỏe hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin