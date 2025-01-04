Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 62 SONG HÀNH AN PHÚ QUẬN 2, Quận 2, Quận 2

1. Xây dựng kế hoạch:

Phối hợp với cấp quản lý xây dựng kế hoạch đào tạo tuần/tháng/quý/năm.

Phối hợp với cấp quản lý và các bộ phận xây dựng ma trận, lộ trình đào tạo cho nhân viên

Xây dựng và phát triển thư viện tài liệu đào tạo: Quản trị tài liệu học tập nhằm lưu trữ tài liệu, tái sử dụng khi cần.

2. Triển khai đào tạo

Triển khai hoạt động đào tạo online, offline theo kế hoạch đào tạo được phê duyệt

Tiến hành đào tạo cơ bản với những nhân viên mới tham gia vào công ty.

Phối hợp với bộ phận quản lý để xác định và đánh giá nhu cầu đào tạo

Tiếp nhận những quy trình, quy định, chính sách mới của công ty thông báo và tiến hành đào tạo tổng hợp.

Tiến hành tổ chức, trực tiếp tham gia đào tạo các khóa đào tạo nội bộ theo quy trình đào tạo theo sự phân công.

3. Đánh giá đào tạo:

Đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên dựa trên các chương trình đã tổ chức

Thông báo kết quả đào tạo, bài kiểm tra nghiệp vụ hàng tuần, hàng tháng cho nhân viên

Thực hiện các báo cáo sau đào tạo theo tuần/tháng/quý/năm

4. Xây dựng đội ngũ Giảng viên nội bộ:

Xây dựng các tiêu chí đánh giá cho đội ngũ giảng viên nội bộ

Lựa chọn danh sách giảng viên nội bộ dựa trên các tiêu chí đánh giá

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tương đường. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đào tạo đội Sale hoặc kinh nghiệm đào tạo F&B.

Kỹ năng lập kế hoạch công việc tốt, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đào tạo, hướng dẫn.

Kỹ năng quản lý các công cụ quản lý đánh giá đào tạo E.Learning, online/offline ...

Thành thạo tin học văn phòng: canva, world, excel, power point, biết sử dụng copilot, ChatGPT, Canva, Gamma là một ưu thế.

Nhiệt tình, sáng tạo, khả năng gây ảnh hưởng & tác động tích cực

Năng động, nhạy bén, cẩn trọng trong công việc

Yêu nghề, máu lửa và nhiệt huyết với công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

Thu nhập từ 10.000.000 - 15.000.000 vnđ/tháng

Được cấp Laptop làm việc

Thời gian làm việc thứ 2-6

Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài

Chế độ lương thưởng hấp dẫn, tăng lương hàng năm...

Chế độ thưởng lương tháng 13.

Các chế độ đãi ngộ khác theo chính sách Công ty.

