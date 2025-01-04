Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 04/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 62 SONG HÀNH AN PHÚ QUẬN 2, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Xây dựng kế hoạch:
Phối hợp với cấp quản lý xây dựng kế hoạch đào tạo tuần/tháng/quý/năm.
Phối hợp với cấp quản lý và các bộ phận xây dựng ma trận, lộ trình đào tạo cho nhân viên
Xây dựng và phát triển thư viện tài liệu đào tạo: Quản trị tài liệu học tập nhằm lưu trữ tài liệu, tái sử dụng khi cần.
2. Triển khai đào tạo
Triển khai hoạt động đào tạo online, offline theo kế hoạch đào tạo được phê duyệt
Tiến hành đào tạo cơ bản với những nhân viên mới tham gia vào công ty.
Phối hợp với bộ phận quản lý để xác định và đánh giá nhu cầu đào tạo
Tiếp nhận những quy trình, quy định, chính sách mới của công ty thông báo và tiến hành đào tạo tổng hợp.
Tiến hành tổ chức, trực tiếp tham gia đào tạo các khóa đào tạo nội bộ theo quy trình đào tạo theo sự phân công.
3. Đánh giá đào tạo:
Đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên dựa trên các chương trình đã tổ chức
Thông báo kết quả đào tạo, bài kiểm tra nghiệp vụ hàng tuần, hàng tháng cho nhân viên
Thực hiện các báo cáo sau đào tạo theo tuần/tháng/quý/năm
4. Xây dựng đội ngũ Giảng viên nội bộ:
Xây dựng các tiêu chí đánh giá cho đội ngũ giảng viên nội bộ
Lựa chọn danh sách giảng viên nội bộ dựa trên các tiêu chí đánh giá

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tương đường. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đào tạo đội Sale hoặc kinh nghiệm đào tạo F&B.
Kỹ năng lập kế hoạch công việc tốt, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đào tạo, hướng dẫn.
Kỹ năng quản lý các công cụ quản lý đánh giá đào tạo E.Learning, online/offline ...
Thành thạo tin học văn phòng: canva, world, excel, power point, biết sử dụng copilot, ChatGPT, Canva, Gamma là một ưu thế.
Nhiệt tình, sáng tạo, khả năng gây ảnh hưởng & tác động tích cực
Năng động, nhạy bén, cẩn trọng trong công việc
Yêu nghề, máu lửa và nhiệt huyết với công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10.000.000 - 15.000.000 vnđ/tháng
Được cấp Laptop làm việc
Thời gian làm việc thứ 2-6
Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài
Chế độ lương thưởng hấp dẫn, tăng lương hàng năm...
Chế độ thưởng lương tháng 13.
Các chế độ đãi ngộ khác theo chính sách Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12A, Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

