Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm cho 50% nhiệm vụ đào tạo tại HCM

Làm việc chặt chẽ với các đội ngũ cửa hàng để xác định nhu cầu đào tạo về kỹ năng mềm (kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp...) và kiến thức sản phẩm cho cả quản lý cửa hàng và đội ngũ bán hàng.

Thực hiện chương trình đào tạo/định hướng/tiến hành chương trình tiếp nhận cho các đội ngũ cửa hàng hoặc nhân viên mới.

Thực hiện kiểm tra/chương trình để theo dõi sau đào tạo và đào tạo lại nếu cần.

Tư vấn cho đội ngũ bán hàng cách bán thêm sản phẩm/dịch vụ và đảm bảo đội ngũ bán hàng có kiến thức đầy đủ.

Hành động như một tư vấn viên cho nhân viên cửa hàng về những thách thức họ gặp phải trong công việc.

Duy trì hồ sơ cập nhật về chương trình đào tạo và tài liệu.

Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Ưu tiên người có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên trong vai trò Sales Trainer/ Senior Sales Advisor

Có khả năng đứng và giao tiếp tự tin trước đám đông.

Có kiến thức về các kỹ thuật đào tạo bán hàng khác nhau (ví dụ: trò chơi, nghiên cứu tình huống, đóng vai và các hoạt động nhóm, đào tạo trực tuyến).

Thành thạo máy tính với kỹ năng sử dụng MS Office (Word & PowerPoint).

Có khả năng động viên và khơi dậy hứng thú cho nhân viên.

Ham học hỏi kiến thức và kỹ năng mới.

- Thu nhập hấp dẫn

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN), Bảo hiểm sức khỏe Aeon trong tháng làm việc đầu tiên.

- Được đào tạo đầy đủ.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

