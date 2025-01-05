Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 76A Út Tịch, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Tập trung vào việc phát triển kỹ năng, kiến thức, và năng lực của nhân viên nhằm đóng góp vào sự phát triển bền vững và thành công của công ty.

1. Xây dựng kế hoạch và chương trình đào tạo:

• Lập kế hoạch đào tạo theo nhu cầu của công ty.

• Thiết kế chương trình, nội dung và phương thức đào tạo.

2. Triển khai hoạt động đào tạo:

• Thực hiện các buổi đào tạo trực tiếp hoặc mời chuyên gia bên ngoài hỗ trợ.

3. Quản lý dữ liệu đào tạo.

4. Khác:

• Lập báo cáo định kỳ và đưa ra các ý kiến đóng góp để cải thiện.

• Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Quản trị nhân sự, Kinh tế, Sư phạm và các chuyên ngành liên quan.

2. Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm tương đương.

3. Kỹ năng:

• Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và truyền đạt tốt.

• Kỹ năng thiết kế và phát triển nội dung đào tạo.

• Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.

4. Tính cách: Nhiệt huyết, chủ động, sáng tạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thời gian làm việc: Thứ 2 – sáng thứ 7 (Sáng: 8h00-12h00, Chiều: 13h00-17h00).

• Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.

• TeamBuilding, lương tháng 13, thưởng lễ, Tết, hiếu hỷ, ...

• Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, đào tạo chuyên môn, phát triển bản thân.

• Môi trường làm việc thân thiện, năng động, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM

