Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Quân Đội -Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - PGD Trường Chinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Ngân Hàng TMCP Quân Đội -Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - PGD Trường Chinh
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Ngân Hàng TMCP Quân Đội -Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - PGD Trường Chinh

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội -Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - PGD Trường Chinh

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tìm kiếm và phát triển danh mục khách hàng (cá nhân/ doanh nghiệp) tiềm năng.
Tư vấn và cung cấp các sản phẩm tài chính như: tài khoản thanh toán, thẻ tín dụng, khoản vay tiêu dùng, gói tín dụng cho doanh nghiệp, dịch vụ thanh toán quốc tế, và các giải pháp ngân hàng khác.
Phân tích nhu cầu và tình hình tài chính của khách hàng để đưa ra các giải pháp phù hợp.
Xây dựng, duy trì mối quan hệ với khách hàng, đảm bảo sự hài lòng và thúc đẩy cơ hội hợp tác lâu dài.
Xử lý yêu cầu, khiếu nại, và phối hợp với các bộ phận liên quan để hỗ trợ khách hàng tốt nhất.
Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao và lập báo cáo định kỳ.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng.
Năng động, chăm chỉ, chịu khó, sáng tạo, nhiệt huyết, thích ứng nhanh với môi trường làm việc.
Tinh thần học hỏi, cầu tiến trong công việc.

Tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội -Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - PGD Trường Chinh Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ Thưởng hấp dẫn:
Thưởng dịp lễ tết
Thưởng thành tích gắn với hiệu suất công việc/kết quả kinh doanh
2. Chế độ phúc lợi vượt trội:
Đãi ngộ gắn kết (Tặng quà sinh nhật, quà tết nguyên đán, đãi ngộ thâm niên.....)
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho CBNV/người thân với các đặc quyền độc đáo
Du lịch/nghỉ dưỡng hằng năm trong nước & nước ngoài
Hỗ trợ các khoảnh khắc quan trọng (nghỉ sinh nhật, tặng quà khi kết hôn...)
Được tư vấn, hỗ trợ tài chính & trải nghiệm các sản phẩm tài chính cá nhân, bảo hiểm... theo các tệp sản phẩm của tập đoàn
3. Phát triển nghề nghiệp
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển với các nhóm nghề nghiệp tại Ngân hàng.
Được dẫn dắt bởi Lãnh đạo danh tiếng, được đồng hành và "Learning on Jobs" cùng các Quản lý và đồng nghiệp ưu tú.
Tiếp cận các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, được trải nghiệm, tích lũy kinh nghiệm trong môi trường Doanh nghiệp số hiện đại.
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, ứng dụng toàn diện các phương pháp làm việc mới và các nền tảng công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội -Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - PGD Trường Chinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Quân Đội -Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - PGD Trường Chinh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 318 Trường Chinh, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM

