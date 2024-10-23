Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Đường TS5, KCN Tiên Sơn, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh., Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:

Tìm kiếm nguồn khách hàng mới, mở rộng thị trường,báo cáo xu hướng thị trường nhằm phát triển kinh doanh. Thu thập, tổng hợp hồ sơ năng lực khách hàng, tiếp nhận mẫu mới, thông tin và các chứng từ cần thiết cho việc ký hợp đồng Giao tiếp với khách hàng những vấn đề liên quan đến tiến độ đặt hàng và chứng từ yêu cầu. Tiến hành các nhiệm vụ có lợi nhuận, chất lượng và mục tiêu làm hài lòng khách hàng. Xây dựng, theo dõi, hiệu chỉnh dự báo cho từng tháng với nhóm hàng được phân công. Giải quyết các sự cố có liên quan đến hoạt động bán hàng: tiến độ sản xuất, thông tin khiếu nại. Đáp ứng mục tiêu bán hàng đã đặt ra và định kỳ báo cáo cho Trưởng phòng Kinh doanh.

Tìm kiếm nguồn khách hàng mới, mở rộng thị trường,báo cáo xu hướng thị trường nhằm phát triển kinh doanh.

Thu thập, tổng hợp hồ sơ năng lực khách hàng, tiếp nhận mẫu mới, thông tin và các chứng từ cần thiết cho việc ký hợp đồng

Giao tiếp với khách hàng những vấn đề liên quan đến tiến độ đặt hàng và chứng từ yêu cầu.

Tiến hành các nhiệm vụ có lợi nhuận, chất lượng và mục tiêu làm hài lòng khách hàng.

Xây dựng, theo dõi, hiệu chỉnh dự báo cho từng tháng với nhóm hàng được phân công.

Giải quyết các sự cố có liên quan đến hoạt động bán hàng: tiến độ sản xuất, thông tin khiếu nại.

Đáp ứng mục tiêu bán hàng đã đặt ra và định kỳ báo cáo cho Trưởng phòng Kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Công nghệ vật liệu, Hóa học... Có 1-2 năm kinh nghiệm bán hàng trong ngành nhựa hoặc bao bì mềm phức hợp về thực phẩm & chăm sóc gia đình, thức ăn cho thú cưng, FMCG,... Am hiểu về kiến thức B2B và nắm bắt tâm lý khách hàng tốt. Tiếng Anh lưu loát (4 kỹ năng).

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Công nghệ vật liệu, Hóa học...

Có 1-2 năm kinh nghiệm bán hàng trong ngành nhựa hoặc bao bì mềm phức hợp về thực phẩm & chăm sóc gia đình, thức ăn cho thú cưng, FMCG,...

Am hiểu về kiến thức B2B và nắm bắt tâm lý khách hàng tốt.

Tiếng Anh lưu loát (4 kỹ năng).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi

Cơm trưa chất lượng với thực đơn đa dạng phong phú, bồi dưỡng 02 hộp sữa tươi Vinamilk mỗi ngày. Được đào tạo chuyên nghiệp bài bản về các kỹ năng liên quan đến chuyên môn. Thưởng lễ đối với 05 ngày Quốc lễ trong năm, thưởng hiệu quả công việc, thưởng lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh của Công ty. Các chế độ khác theo quy định của pháp luật về lao động: BHXH, BHYT, BHTN và Bảo hiểm tai nạn 24/24. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Tham gia Team building và các hoạt động nội bộ do công ty tổ chức. Nhiều hoạt động công ty hướng đến chăm sóc đời sống tinh thần và vật chất của thành viên: giải bóng đá công ty, quà sinh nhật, quà ngày phụ nữ, quà cho con em nhân dịp Tết thiếu nhi, quà Tết, quà Trung Thu, nghỉ mát... Cùng nhiều hoạt động khác từ công đoàn và đoàn thanh niên.

Cơm trưa chất lượng với thực đơn đa dạng phong phú, bồi dưỡng 02 hộp sữa tươi Vinamilk mỗi ngày.

Được đào tạo chuyên nghiệp bài bản về các kỹ năng liên quan đến chuyên môn.

Thưởng lễ đối với 05 ngày Quốc lễ trong năm, thưởng hiệu quả công việc, thưởng lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh của Công ty.

Các chế độ khác theo quy định của pháp luật về lao động: BHXH, BHYT, BHTN và Bảo hiểm tai nạn 24/24.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Tham gia Team building và các hoạt động nội bộ do công ty tổ chức.

Nhiều hoạt động công ty hướng đến chăm sóc đời sống tinh thần và vật chất của thành viên: giải bóng đá công ty, quà sinh nhật, quà ngày phụ nữ, quà cho con em nhân dịp Tết thiếu nhi, quà Tết, quà Trung Thu, nghỉ mát... Cùng nhiều hoạt động khác từ công đoàn và đoàn thanh niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin