Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 97

- 99 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn, hỗ trợ và kiểm soát các vấn đề pháp lý phát sinh từ hoạt động của Công ty
Xây dựng, thẩm định các Hợp đồng/Thỏa thuận và các tài liệu phát sinh
Soạn thảo các quy chế/quy trình thuộc nhiệm vụ của Ban; Tư vấn, thẩm định về pháp lý đối với các chính sách, quy trình, quy định và tài liệu khác trong Công ty.
Xây dựng và cập nhật Bảng kiểm tuân thủ pháp lý (\"BKTT\") đảm bảo việc kiểm soát pháp lý toàn bộ hoạt động của Công ty
Kiểm tra tuân thủ pháp lý định kỳ với các Khối/Phòng/Ban chức năng tương ứng với mỗi BKTT, tổng hợp kết quả và theo dõi việc khắc phục các vấn đề chưa tuân thủ
Tư vấn, thực hiên các thủ tục pháp lý phát sinh từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm: thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký nhãn hiệu, đăng ký quyền tác giả, xin giấy phép con và các thủ tục pháp lý phát sinh khác
Lập báo cáo định kỳ/bất thường gửi các cơ quan chức năng theo quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty (Báo cáo gửi UBCK, Bộ Công Thương, Cục Thương mại Điện tử…)
Hỗ trợ giải quyết các tranh chấp và tham gia tố tụng giải quyết các tranh chấp pháp lý của công ty và đối tác, khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức về các quy định chung của pháp luật Việt Nam
Ưu tiên có kiến thức pháp lý về Công ty đại chúng/ Công ty niêm yết, sàn thương mại điện tử
Kiến thức về các thủ tục pháp lý của doanh nghiệp
Kiến thức về sản phẩm, dịch vụ của Công ty\"
Khả năng thành thạo tin học văn phòng.
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản
Khả năng phân tích, tư duy logic
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Cẩn thận, tỉ mỉ, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc\"
Tư duy tích cực
Tư duy sáng tạo, đổi mới, luôn tìm tòi các ý tưởng mới, cách làm mới trong vấn đề cũ
Trung thực, trách nhiệm, khiêm tốn, cẩn thận, chi tiết, tỷ mỷ
Làm việc chủ động, chủ động phát hiện vấn đề, chủ động đề xuất giải pháp\"

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 97-99 Láng Hạ, Đống Đa, hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

