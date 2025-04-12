Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, toà Tasco, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Chịu trách nhiệm về các vấn đề pháp lý của công ty: Tham mưu, hỗ trợ, tư vấn cho Ban lãnh đạo và các Phòng/Ban/Đơn vị về các vấn đề pháp lý và chủ động xử lý, giải quyết tốt các tình huống pháp lý phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Soạn thảo, thẩm định các hồ sơ, tài liệu, hợp đồng theo quy định của Công ty trước khi trình các cấp lãnh đạo ký kết, ban hành;

Chuẩn bị hồ sơ pháp lý, tham gia hoạt động tố tụng theo sự phân công của Ban giám đốc công ty nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho công ty;

Tham gia thẩm định pháp lý các dự án của Công ty;

Tham gia xây dựng, giám sát, quản lý hệ thống chính sách, quy trình, quy định của công ty;

Chủ trì công tác kiểm soát tuân thủ trong toàn công ty;

Nghiên cứu, cập nhật thường xuyên và kịp thời những thay đổi về luật, thông tư… liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Tổng giám đốc.

Nam/nữ tuổi 28 đến dưới 45 tuổi

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật Có kinh nghiệm 5 năm trở lên ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm pháp chế tại doanh nghiệp về lĩnh vực xây dựng, nhà thầu thi công

Khả năng soạn thảo, xử lý tình huống, giải quyết vấn đề tốt

Giao tiếp tốt, tự tin, linh hoạt trong công việc

Thành thạo tin học văn phòng Cẩn thận, trung thực và nhiệt tình trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận: 15.000.000đ – 25.000.000đ gross

Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN….phép năm theo qui định

Thưởng ngày Lễ, Tết, lương tháng 13, quà Tết, công đoàn các ngày lễ theo chính sách công ty

Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm, Mua bảo hiểm sức khoẻ cao cấp PTI

Được tham gia các chương trình nghỉ mát hàng năm, tham gia chương trình được tổ chức vào các ngày lễ như: 08/3, 20/10, 11/11, 24/12…

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp hòa đồng hỗ trợ nhau

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TNG

