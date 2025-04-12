Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TNG
- Hà Nội: Tầng 5, toà Tasco, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Chịu trách nhiệm về các vấn đề pháp lý của công ty: Tham mưu, hỗ trợ, tư vấn cho Ban lãnh đạo và các Phòng/Ban/Đơn vị về các vấn đề pháp lý và chủ động xử lý, giải quyết tốt các tình huống pháp lý phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
Soạn thảo, thẩm định các hồ sơ, tài liệu, hợp đồng theo quy định của Công ty trước khi trình các cấp lãnh đạo ký kết, ban hành;
Chuẩn bị hồ sơ pháp lý, tham gia hoạt động tố tụng theo sự phân công của Ban giám đốc công ty nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho công ty;
Tham gia thẩm định pháp lý các dự án của Công ty;
Tham gia xây dựng, giám sát, quản lý hệ thống chính sách, quy trình, quy định của công ty;
Chủ trì công tác kiểm soát tuân thủ trong toàn công ty;
Nghiên cứu, cập nhật thường xuyên và kịp thời những thay đổi về luật, thông tư… liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Tổng giám đốc.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật Có kinh nghiệm 5 năm trở lên ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm pháp chế tại doanh nghiệp về lĩnh vực xây dựng, nhà thầu thi công
Khả năng soạn thảo, xử lý tình huống, giải quyết vấn đề tốt
Giao tiếp tốt, tự tin, linh hoạt trong công việc
Thành thạo tin học văn phòng Cẩn thận, trung thực và nhiệt tình trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TNG Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN….phép năm theo qui định
Thưởng ngày Lễ, Tết, lương tháng 13, quà Tết, công đoàn các ngày lễ theo chính sách công ty
Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm, Mua bảo hiểm sức khoẻ cao cấp PTI
Được tham gia các chương trình nghỉ mát hàng năm, tham gia chương trình được tổ chức vào các ngày lễ như: 08/3, 20/10, 11/11, 24/12…
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp hòa đồng hỗ trợ nhau
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TNG
