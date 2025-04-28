Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 193 Trích Sài, Bười, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tư vấn, soạn thảo và rà soát pháp lý các Văn bản, Hợp đồng đầu tư, thương mại, huy động vốn, ... của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Kiểm tra và tham mưu ý kiến về pháp lý cho Ban lãnh đạo các hoạt động kinh doanh của công ty.

Nghiên cứu chuẩn bi hồ sơ và tư vấn pháp lý về thủ tục thực hiện các dự án đầu tư, xin giấy phép đầu tư, kinh doanh.

Đàm phán các Hợp đồng trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Ban Pháp chế theo yêu cầu. Tham gia giải quyết các tranh chấp về Hợp đồng với các nhà thầu, nhà cung cấp

Chuẩn bị các hồ sơ, tư vấn các hồ sơ pháp lý cấp sổ đổ cho Khách hàng, hồ sơ vay vốn ngân hàng.

Soạn thảo, thɑm giɑ xây dựng các quy chế quản lý nội bộ nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật trong hoạt động củɑ Σông ty và đảm bảo cơ chế kiểm trɑ, giám sát nội bộ trong quản lý, điều hành Σông ty.

Lưu trữ các hồ sơ pháp lý các dự án, cũng như công ty.

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật/Luật kinh tế/Luật Đầu tư BĐS... các ngành khác có liên quan.

Có ít nhất trên 3 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực Pháp chế doanh nghiệp, đặc biệt Pháp chế cho Chủ đầu tư mảng Bất động sản

Có kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.

Các bạn có kinh nghiệm làm pháp chế về mảng bất động sản nhà ở thương mại và nhà ở xã hội là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường Chủ đầu tư quy mô lớn, chuyên nghiệp, phát triển mạnh trong mảng bất động sản cả nước.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của Tập đoàn như tham gia BHXH, thưởng các dịp lễ tết, lương tháng 13, 14, thưởng hiệu quả kinh doanh

Có cơ hội thăng tiến, phát triển lên vị trí quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN

