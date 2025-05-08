Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực

Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực

Mức lương
18 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9, tòa nhà Lotus Buiding, số 2 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

- Căn cứ kế hoạch sản xuất Công ty, lập kế hoạch triển khai công tác pháp chế hàng năm và dài hạn.
- Tư vấn, soạn thảo, rà soát các loại Hợp đồng của Công ty, thực hiện các hồ sơ liên quan đến chuyển nhượng mua bán cổ phần, nhượng quyền thương hiệu, M&A.
- Thực hiện thẩm tra hồ sơ pháp lý công ty và báo cáo rủi ro pháp lý đối với giao dịch M&A;
- Chủ trì thực hiện hồ sơ đăng ký kinh doanh, hồ sơ liên doanh, thành lập Công ty và các chứng chỉ hoạt động, ...;
- Cập nhật thông tin, báo cáo tiến độ, xử lý các văn bản liên quan đến thủ tục và pháp lý dự án (Chủ trương đầu tư, Quy hoạch, Giải phóng mặt bằng, Giấy phép xây dựng, PCCC, Môi trường,..vv);
- Tư vấn rủi ro về các vấn đề pháp lý liên quan đến thương lượng, đàm phán hợp đồng; các vụ khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp trong các hoạt động của Công ty ;
- Tư vấn về pháp lý về hình thức liên kết, trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư trong và ngoài nước;
- Thực hiện các công việc khác do Ban lãnh đạo chỉ đạo.

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà Lotus, Số 2, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

