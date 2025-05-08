Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

- Căn cứ kế hoạch sản xuất Công ty, lập kế hoạch triển khai công tác pháp chế hàng năm và dài hạn.

- Tư vấn, soạn thảo, rà soát các loại Hợp đồng của Công ty, thực hiện các hồ sơ liên quan đến chuyển nhượng mua bán cổ phần, nhượng quyền thương hiệu, M&A.

- Thực hiện thẩm tra hồ sơ pháp lý công ty và báo cáo rủi ro pháp lý đối với giao dịch M&A;

- Chủ trì thực hiện hồ sơ đăng ký kinh doanh, hồ sơ liên doanh, thành lập Công ty và các chứng chỉ hoạt động, ...;

- Cập nhật thông tin, báo cáo tiến độ, xử lý các văn bản liên quan đến thủ tục và pháp lý dự án (Chủ trương đầu tư, Quy hoạch, Giải phóng mặt bằng, Giấy phép xây dựng, PCCC, Môi trường,..vv);

- Tư vấn rủi ro về các vấn đề pháp lý liên quan đến thương lượng, đàm phán hợp đồng; các vụ khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp trong các hoạt động của Công ty ;

- Tư vấn về pháp lý về hình thức liên kết, trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư trong và ngoài nước;

- Thực hiện các công việc khác do Ban lãnh đạo chỉ đạo.