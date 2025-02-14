Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần MAT Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công Ty Cổ Phần MAT Group
- Hà Nội: Tòa Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, HN
Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận
- Chịu trách nhiệm sắp xếp lịch làm việc, lịch họp và hỗ trợ công việc cho Giám đốc điều hành.
- Tham gia các cuộc họp cùng CEO và ghi chú biên bản họp; Tham gia các cuộc gặp mặt giữa CEO và đối tác.
- Truyền đạt chỉ đạo của CEO tới các phòng ban chuyên môn, theo dõi việc thực hiện chỉ đạo và báo cáo.
- Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản từ các phòng ban và tổng hợp/trình lên CEO.
- Cập nhật các thông tin pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp.
- Đánh giá và dự báo rủi ro pháp lý, góp ý vào các quy định nội bộ, quy định làm việc với đối tác, khách hàng, tư vấn pháp lý cho các bộ phận chuyên môn
- Rà soát, soạn thảo, và tư vấn các hợp đồng nguyên tắc kinh doanh, tài chính, nhân sự, đầu tư và các văn bản pháp lý quan trọng.
- Tư vấn và đại diện cho Công ty giải quyết các sự vụ, khiếu nại phát sinh (nếu có) theo thẩm quyền.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp chế doanh nghiệp, trợ lý - thư ký.
- Am hiểu và có khả năng nghiên cứu luật doanh nghiệp, luật lao động, luật sở hữu trí tuệ, luật quảng cáo, luật thương mại và các quy định pháp luật.
Tại Công Ty Cổ Phần MAT Group Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần MAT Group
