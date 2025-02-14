Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần MAT Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm sắp xếp lịch làm việc, lịch họp và hỗ trợ công việc cho Giám đốc điều hành.

- Tham gia các cuộc họp cùng CEO và ghi chú biên bản họp; Tham gia các cuộc gặp mặt giữa CEO và đối tác.

- Truyền đạt chỉ đạo của CEO tới các phòng ban chuyên môn, theo dõi việc thực hiện chỉ đạo và báo cáo.

- Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản từ các phòng ban và tổng hợp/trình lên CEO.

- Cập nhật các thông tin pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp.

- Đánh giá và dự báo rủi ro pháp lý, góp ý vào các quy định nội bộ, quy định làm việc với đối tác, khách hàng, tư vấn pháp lý cho các bộ phận chuyên môn

- Rà soát, soạn thảo, và tư vấn các hợp đồng nguyên tắc kinh doanh, tài chính, nhân sự, đầu tư và các văn bản pháp lý quan trọng.

- Tư vấn và đại diện cho Công ty giải quyết các sự vụ, khiếu nại phát sinh (nếu có) theo thẩm quyền.