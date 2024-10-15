Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Truyền thông VMG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Xây dựng và Quản trị các hệ thống ứng dụng, dịch vụ Công nghệ thông tin của VMG nhằm đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng đáp ứng hoạt động kinh doanh. Quản trị các hệ thống trên nền tảng Microsoft Windows, Linux, Openstack, VMWare, Hyper-V... nhằm đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng đáp ứng hoạt động kinh doanh, tối ưu về hiệu năng và bảo mật. Triển khai, cấu hình và quản lý các tài nguyên và dịch vụ AWS, bao gồm EC2, S3, RDS, Lambda, và nhiều dịch vụ khác, để đảm bảo hiệu suất, khả năng mở rộng và bảo mật. Khắc phục các sự cố nhằm đảm bảo hệ thống ứng dụng dịch vụ hoạt động ổn định. Xây dựng các tài liệu cài đặt, tài liệu vận hành, sao lưu và phục hồi hệ thống liên quan đến lĩnh vực công việc được giao. Nghiên cứu, tìm hiểu và xây dựng giải pháp công nghệ mới tối ưu cho hệ thống CNTT của VMG. Triển khai và khai thác mang lại hiệu quả cho VMG. Tham gia nghiên cứu, triển khai, vận hành và quản trị các hệ thống dịch vụ trên nền tảng Kubernetes/Docker Container đảm bảo đáp ứng hoạt động kinh doanh. Tham gia triển khai các dịch vụ CNTT. Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng Hệ thống giao.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu chính:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành có liên quan. Nam/nữ, có kinh nghiệm quản trị 2 năm trở lên các hệ điều hành Microsoft Windows, Linux, Openstack, VMWare, .... Có hiểu biết và đã từng triển khai, vận hành cơ sở dữ liệu. Có kinh nghiệm về triển khai các ứng dụng, dịch vụ trên nền tảng các hệ điều hành Linux và Windows. Năng động, sáng tạo, tinh thần nhiệt huyết với công việc. Chủ động trong công việc, có ý thức kỷ luật, chịu áp lực công việc tốt. Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.

Kỹ năng:

Kỹ năng làm việc nhóm. Kỹ năng xử lý sự cố. Kỹ năng xây dựng tài liệu kỹ thuật.

Ưu tiên:

Có kỹ năng quản trị phân hệ hệ cơ sở dữ liệu Có khả năng sử dụng ít nhất một ngôn ngữ lập trình script (Bash shell, python...) Có các chứng chỉ về hệ điều hành Linux, Windows (hoặc tương đương MCSA và LPI1) Có kiến thức về Web Server (Nginx, Apache, Tomcat, IIS), Caching Server (Redis, Memcached), Message Queue (Kafka, RabbitMQ).

Tại Công ty Cổ phần Truyền thông VMG Thì Được Hưởng Những Gì

● Thu nhập 13 - 14 tháng lương tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh mỗi năm Làm việc 5 ngày/tuần trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, giờ làm việc linh hoạt.

● Chính sách review năng lực 01- 02 lần/năm

● Cơ hội thăng tiến, được đào tạo và có điều kiện khẳng định bản thân

● Có cơ hội thực hiện các nhiệm vụ quan trọng và phát triển các kỹ năng trong nhiều lĩnh vực, khám phá những khả năng mới của bản thân

● Mức lương thỏa thuận (cạnh tranh): tháng lương thứ 13, thưởng cuối năm, gói chế độ phúc lợi, phụ cấp theo quy định của VMG (xăng xe, điện thoại, ăn trưa, v.v)

● Quy chế lương, thưởng thực hiện thống nhất và đúng theo những thỏa thuận ban đầu

● Đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo luật định (BHXH, BHYT...); ngoài ra còn có các loại Bảo hiểm sức khỏe VMG Care, Bảo hiểm thân thể và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn theo quy định riêng tại VMG.

● Du lịch trong nước và nước ngoài là nét văn hóa đặc biệt tại VMG, một số nước VMG đã đi qua: Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Italy, Maldives, Dubai, Nga...

● Ngoài ra có các chế độ chăm sóc sức khỏe như tập Gym miễn phí hàng ngày, câu lạc bộ chạy hàng tuần và các khoản phí hoạt động bộ phận được sử dụng cho các hoạt động du lịch gắn kết quy mô bộ phận.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền thông VMG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.