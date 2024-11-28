Tuyển System Administrator Viettel IDC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 16, Tòa Hapulico Center Building, Số 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân - Hồ Chí Minh, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc System Administrator Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn mô hình mạng, lưu trữ, backup, cân bằng tải cho các hệ thống công nghệ thông tin

Cài đặt, quản trị vận hành và giám sát hoạt động của hệ thống sao lưu và khôi phục dữ liệu.

Thực hiện bảo trì, cập nhật bản vá bảo mật định kỳ hoặc khi cần thiết, nâng cấp phiên bản cho các hệ điều hành, ứng dụng nền tảng và các ứng dụng khác.

Nghiên cứu, thử nghiệm và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tính sẵn sàng của các hệ thống máy chủ, lưu trữ...

Xây dựng quy trình, quy định về vận hành giám sát, đảm bảo việc tối ưu sử dụng tài nguyên hệ thống;

Xây dựng, duy trì và cập nhật các tài liệu liên quan đến cấu hình hệ thống, sơ đồ kiến trúc, quy trình, hướng dẫn, hồ sơ dịch vụ.

Tham gia xây dựng danh mục các dịch vụ CNTT và bản cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) cho các dịch vụ CNTT cung cấp.

Giám sát, xử lý sự cố với các hệ thống quản trị, đảm bảo cam kết về hoạt động (OLA) và dịch vụ (SLA) của hệ thống.

Tư vấn mô hình triển khai các hệ thống Tổng đài SIP Trunk, Voice Brandname.

Tư vấn mô hình triển khai các hệ thống ứng dụng AI (bài toán Camera Vision, ngôn ngữ lớn, Callbot/Chatbot, ...)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường: Đại Học Bách Khoa, HV Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, HV Kỹ Thuật Mật Mã, Đại Học Quốc Gia....chuyên ngành CNTT, điện tử viễn thông, khoa học máy tính....và các chuyên ngành liên quan khác.

Có kiến thức tốt và kinh nghiệm triển khai, quản trị, vận hành các hệ thống mạng, máy chủ sử dụng hệ điều hành Unix/Linux, Vmware/Hyper-V/ IBM PowerVM, Windows server, Storage...và các bô hình backup, Cluster cho hệ thống máy chủ

Có kinh nghiệm tư vấn xây dựng các hệ thống High Availability trên nền OS Linux/Unix, Windows, Oracle, SQL...

Có kỹ năng tối thiểu về lập trình hệ thống (bash script PHP, BASH, Perl, Python)

Ưu tiên có các chứng chỉ quốc tế: CCNA, CCNP, CCNA Security,...

Có kinh nghiệm quản trị, cấu hình và triển khai các hệ thống Tổng đài SIP Trunk, Voice Brandname.

Có kinh nghiệm triển khai các phương án backup, HA, cân bằng tải cho các hệ thống máy chủ Unix/Linux, Vmware/Hyper-V/ IBM PowerVM, Windows ...

Có kinh nghiệm tư vấn đánh giá xây dựng các hệ thống ứng dụng AI (bài toán Camera Vision, ngôn ngữ lớn, Callbot/Chatbot, ...)

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

Tại Viettel IDC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Hưởng mức thu nhập thuộc top các công ty hàng đầu trong lĩnh vực CNTT tại Việt Nam.

2. Các chế độ phúc lợi xã hội theo quy định pháp luật như: BHYT, BHXH, BHTN...

3. Hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác: Du lịch, nghỉ mát, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ cho nhân sự xuất sắc, thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh...

4. Đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng để trở thành chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực.

5. Cơ hội phát triển nghề nghiệp theo 2 chóp: quản lý hoặc chuyên gia.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viettel IDC Pro Company

