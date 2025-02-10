Tuyển System Administrator Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng System Administrator Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam
Mô Tả Công Việc System Administrator Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc
• Vận hành khai thác hệ thống Công nghệ thông tin
• Vận hành giám sát liên tục hoạt động của các hệ thống Công nghệ thông tin 24/7 và điều phối sự cố khi có phát sinh
• Tổng hợp báo cáo và phân tích số liệu hệ thống/chất lượng dịch vụ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kiến thức nền tảng về hệ điều hành (Window, Unix, Linux), hệ thống ứng dụng (Corebank, CoreCard, Ebank, Thanh toán)
• Sử dụng công cụ giám sát (Cloud Control, Grafana, Zabbix, PRTG, Splunk) và các công cụ xử lý tự động (WLA, Ansible, SDP)
• Hiểu biết về luồng dịch vụ trên các hệ thống (bộ chỉ số đo lường chất lượng dịch vụ: TPS, Total Request, Time Respond, Error Rate)
Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
