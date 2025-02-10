Tuyển System Administrator Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc System Administrator Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc

• Vận hành khai thác hệ thống Công nghệ thông tin

• Vận hành giám sát liên tục hoạt động của các hệ thống Công nghệ thông tin 24/7 và điều phối sự cố khi có phát sinh

• Tổng hợp báo cáo và phân tích số liệu hệ thống/chất lượng dịch vụ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kiến thức nền tảng về hệ điều hành (Window, Unix, Linux), hệ thống ứng dụng (Corebank, CoreCard, Ebank, Thanh toán)

• Sử dụng công cụ giám sát (Cloud Control, Grafana, Zabbix, PRTG, Splunk) và các công cụ xử lý tự động (WLA, Ansible, SDP)

• Hiểu biết về luồng dịch vụ trên các hệ thống (bộ chỉ số đo lường chất lượng dịch vụ: TPS, Total Request, Time Respond, Error Rate)

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

