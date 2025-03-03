Tuyển System Administrator CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Mỹ Đình Plaza, 138 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc System Administrator Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức triển khai các giải pháp nằm trong hệ sinh thái các sản phẩm ATTT (Tiếp nhận, tìm hiểu giải pháp ATTT, lab hệ thống, thiết lập môi trường, tài nguyên, cấu hình, điều kiện đảm bảo khác, triển khai các dịch vụ sản phẩm) theo hợp đồng đã ký kết với khách hàng, nội bộ tập đoàn đảm bảo chất lượng dịch vụ và đúng SLA.

Xử lý các lỗi giải pháp ATTT đã triển khai tại site khách hàng nhằm đảm bảo SLA cung cấp dịch vụ.

Quản lý nguồn lực triển khai nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ triển khai giải pháp ATTT.

Đào tạo sử dụng sản phẩm và chuyển giao các sản phẩm ATTT cho Tập đoàn, khách hàng sau triển khai đáp ứng được chất lượng dịch vụ đúng cam kết với khách hàng.

Duy trì nâng cấp update các phiên bản sản phẩm ATTT cho KH, quản lý đồng bộ phiên bản sản phẩm đảm bảo cung cấp cho khách hàng các sản phẩm được update.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự

Tốt nghiệp ĐH/CĐ, chuyên ngành: CNTT, Điện tử viễn thông, An toàn thông tin.

Có kiến thức, kinh nghiệm về các hệ điều hành linux.

Có kiến thức cơ bản về hệ thống mạng, TCP/IP Routing, Switching...

Có kỹ năng QTGS & Hệ thống hóa dữ liệu, báo cáo

Có kiến thức về các hệ thống ảo hóa: vmware esxi, vcenter hoặc tương đương.

Có kinh nghiệm và kỹ năng làm việc khách hàng là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm 12.000.000 - 18.000.000 VND

Thử việc 2 tháng với 85% lương

Review lương định kỳ dựa trên kết quả, hiệu suất công việc.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Bảo hiểm sức khỏe “NMS care”:Chính Sách Bảo Hiểm Bảo Việt dành riêng cho nhân viên

Nghỉ mát, du xuân, du lịch, teambuilding do công ty tổ chức hàng năm..

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi để phát triển

Được cấp đầy đủ trang thiết bị để làm việc.

Tham gia các hoạt động event sôi động, câu lạc bộ thể thao, văn nghệ...

Đồng nghiệp thân thiện, cởi mở, nhiệt tình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)

