Tuyển System Administrator CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)

System Administrator

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Mỹ Đình Plaza, 138 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Tổ chức triển khai các giải pháp nằm trong hệ sinh thái các sản phẩm ATTT (Tiếp nhận, tìm hiểu giải pháp ATTT, lab hệ thống, thiết lập môi trường, tài nguyên, cấu hình, điều kiện đảm bảo khác, triển khai các dịch vụ sản phẩm) theo hợp đồng đã ký kết với khách hàng, nội bộ tập đoàn đảm bảo chất lượng dịch vụ và đúng SLA.
Xử lý các lỗi giải pháp ATTT đã triển khai tại site khách hàng nhằm đảm bảo SLA cung cấp dịch vụ.
Quản lý nguồn lực triển khai nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ triển khai giải pháp ATTT.
Đào tạo sử dụng sản phẩm và chuyển giao các sản phẩm ATTT cho Tập đoàn, khách hàng sau triển khai đáp ứng được chất lượng dịch vụ đúng cam kết với khách hàng.
Duy trì nâng cấp update các phiên bản sản phẩm ATTT cho KH, quản lý đồng bộ phiên bản sản phẩm đảm bảo cung cấp cho khách hàng các sản phẩm được update.

Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự
Tốt nghiệp ĐH/CĐ, chuyên ngành: CNTT, Điện tử viễn thông, An toàn thông tin.
Có kiến thức, kinh nghiệm về các hệ điều hành linux.
Có kiến thức cơ bản về hệ thống mạng, TCP/IP Routing, Switching...
Có kỹ năng QTGS & Hệ thống hóa dữ liệu, báo cáo
Có kiến thức về các hệ thống ảo hóa: vmware esxi, vcenter hoặc tương đương.
Có kinh nghiệm và kỹ năng làm việc khách hàng là lợi thế.

Lương khởi điểm 12.000.000 - 18.000.000 VND
Thử việc 2 tháng với 85% lương
Review lương định kỳ dựa trên kết quả, hiệu suất công việc.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Bảo hiểm sức khỏe “NMS care”:Chính Sách Bảo Hiểm Bảo Việt dành riêng cho nhân viên
Nghỉ mát, du xuân, du lịch, teambuilding do công ty tổ chức hàng năm..
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi để phát triển
Được cấp đầy đủ trang thiết bị để làm việc.
Tham gia các hoạt động event sôi động, câu lạc bộ thể thao, văn nghệ...
Đồng nghiệp thân thiện, cởi mở, nhiệt tình.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3A Mỹ Đình Plaza, số 138 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

