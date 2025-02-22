Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 22 Võ Văn Dũng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc

Tìm kiếm và thu hút ứng viên:

Xác định các nguồn ứng viên tiềm năng, bao gồm các trang web tuyển dụng, mạng xã hội, job fair, và các trường đại học.

Phát triển và thực hiện các chiến lược thu hút ứng viên phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của công ty.

Xây dựng JD chi tiết các vị trí tuyển dụng, đưa ra phương án tuyển dụng phù hợp.

Tạo nguồn Data ứng viên, kết nối với các bộ phận phòng ban để gia tăng nguồn data ứng viên.

Tiếp xúc và giới thiệu về công ty và các vị trí tuyển dụng cho các ứng viên tiềm năng.

Đánh giá ứng viên:

Phỏng vấn và đánh giá các ứng viên dựa trên các tiêu chí tuyển dụng của công ty.

Thu thập và tổng hợp thông tin về các ứng viên, bao gồm CV, portfolio, và kết quả phỏng vấn.

Đề xuất các ứng viên phù hợp nhất cho các vị trí tuyển dụng.

Báo cáo kết quả:

Báo cáo kết quả làm việc trực tiếp với bộ phận HR Đối Ngoại.

Phối hợp cùng Bộ phận tuyển dụng của công ty để làm việc với các ứng viên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan đến tuyển dụng: Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh....

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong việc tuyển các vị trí cần sử dụng ngoại ngữ (Đặc biệt là tiếng Đức, Anh...), người nước ngoài, các vị trí global.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong công ty du học, du học nghề

Có trên 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng.

Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh. ( ưu tiên có sử dụng tiếng Đức ).

Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và làm việc độc lập tốt.

Năng động, sáng tạo và có tinh thần làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng 11 - 13tr + phụ cấp ăn trưa tại công ty

- Tham gia BHXH, được hưởng các chế độ đầy đủ theo luật lao động, có bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt dành cho CBNV.

- Thưởng các ngày Lễ, tết.

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động

- Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.

- Được làm việc trong môi trường tôn trọng và phát triển con người.

- Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn.

- Được tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp (có lớp thiền, yoga, zumba).

