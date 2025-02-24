Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CÔNG NGHỆ INTERNET ATG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 6, Victory Tower, số 12 đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Tuyển dụng dựa trên yêu cầu công việc, xây dựng mô tả công việc chi tiết và chuẩn xác;

Chịu trách nhiệm tuyển dụng theo mục tiêu, đảm bảo yêu cầu về số lượng, chất lượng và thời gian;

Xây dựng kênh tuyển dụng phù hợp với yêu cầu tuyển dụng và tệp dữ liệu ứng viên phù hợp với vị trí công việc;

Tiến hành đàm phán với ứng viên và hỗ trợ quá trình nhận việc.

Xây dựng hình ảnh tuyển dụng của công ty thông qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội và các sự kiện;

Khảo sát, phân tích và đánh giá tình hình thị trường tuyển dụng;

Đề xuất các kế hoạch tuyển dụng phù hợp cho công ty.

Hỗ trợ cấp trên hoàn thành các công việc khác về nhân sự

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ đại học trở lên, chuyên ngành quản lý nhân sự/ quản trị kinh doanh/ luật hoặc các chuyên ngành liên quan

Có từ 3 năm kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự, có kinh nghiệm làm việc tại các công ty công nghệ/ internet/ công ty dịch vụ doanh nghiệp.

Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng các vị trí như sale, marketing, .. trong lĩnh vực phát triển dịch vụ B2B

Có khả năng nắm bắt công việc tốt, có năng lực tổ chức, phân tích, quản lý, sắp xếp và lập kế hoạch.

Có năng lực và kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng phán đoán và thương lượng.

Ứng viên có thể giao tiếp bằng tiếng Trung là điểm cộng.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CÔNG NGHỆ INTERNET ATG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 11.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng

Phụ cấp ăn trưa, chuyên cần, phí gửi xe, sinh nhật, thâm niên,..

Tham gia đầy đủ chế độ Bảo hiểm theo Pháp luật quy định

Nghỉ lễ theo qui định, thử việc có phép năm, 12 ngày/năm

Thưởng lễ tết/trái cây hàng tuần/đồ ăn nhẹ hàng ngày/tiệc công ty/teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CÔNG NGHỆ INTERNET ATG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin