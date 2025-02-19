Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MIRAI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MIRAI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MIRAI VIỆT NAM

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MIRAI VIỆT NAM

Mức lương
4 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 4 - 8 Triệu

- Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng và lên kế hoạch tuyển dụng.
- Tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng, bao gồm: Sàng lọc, xử lý hồ sơ ứng viên; kiểm tra, tổ chức phỏng vấn, đánh giá, đề xuất kết quả tuyển dụng và thực hiện thủ tục tiếp nhận cán bộ nhân viên mới.
- Đưa ý kiến đánh giá và đề xuất cải tiến quy trình để tối ưu các hoạt động tuyển dụng
- Khai thác & tìm kiếm các nguồn ứng viên tuyển dụng
- Đề xuất, triển khai các chương trình kết nối tuyển dụng, các kênh tuyển dụng tiềm năng đối với các đơn vị, trường học, khai thác nguồn tuyển dụng nội bộ.

Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành báo chí, truyền thông, quan hệ công chúng, quản trị nguồn nhân lực hoặc các chuyên ngành có liên quan.
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông nội bộ, tổ chức sự kiện, phát triển văn hóa là một lợi thế
- Có kiến thức và kinh nghiệm phát triển văn hóa doanh nghiệp.
- Yêu thích và có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện văn hóa tập thể, phong trào, có khả năng kết nối, cổ động mọi người, chủ động trong việc điều phối, triển khai công việc
- Kinh nghiệm viết bài và tương tác tốt trên các mạng xã hội và các kênh truyền thông nội bộ khác (bảng thông báo, email, website nội bộ...)
- Nhiệt huyết, sáng tạo, trách nhiệm trong công việc.
- Chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MIRAI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Đảm bảo nhận 13 tháng lương / năm và thưởng theo năm tùy thuộc hiệu quả kinh doanh và năng lực cống hiến của mỗi cá nhân
- Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm nghỉ lễ, phép theo quy định
- Làm vệc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần nghỉ thứ 7 & CN
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện và hòa đồng với cơ hội thăng tiến lớn.
- Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và nghỉ phép theo luật định khi ký Hợp đồng lao động
- Hưởng các chế độ phúc lợi như nghỉ mát, ngoại khóa, các sự kiện hàng quý/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MIRAI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MIRAI VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 7, Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

