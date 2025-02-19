Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Hesman Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

Công Ty Cổ Phần Hesman Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty Cổ Phần Hesman Việt Nam

Mức lương
500 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, tòa CT2, chung cư Green Park, phố Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 500 - 1,000 USD

HESMAN GROUP và những lý do bạn nên ứng tuyển vị trí này:
• Bạn được nhận mức thu nhập lên tới 25M (theo hiệu quả công việc).

• Bạn được nhận thêm phụ cấp tiền ăn và tiền giữ xe hằng tháng.
• Bạn được làm việc cùng thương hiệu hàng đầu thế giới: APPLE
• Bạn được nhận cơ hội thăng tiến theo năng lực.
Nội dung công việc:
• Nhận kế hoạch và triển khai định biên tuyển dụng phù hợp với từng bộ phận phòng ban.
• Trực tiếp tuyển dụng các vị trí Level B, Level C, đảm nhiệm tuyển dụng các vị trí yêu cầu nghiệp vụ chuyên môn cao.
• Tham gia tuyển Mass đảm bảo tốc độ nhanh
• Xây dựng quy trình tuyển dụng.
• Đào tạo, theo dõi, phân chia công việc với đội ngũ nhân viên, chuyên viên tuyển dụng.
• Xây dựng bộ câu hỏi phỏng vấn, xây dựng bản mô tả công việc cho các vị trí.
• Theo dõi chất lượng ứng viên, kiểm tra mức độ hài lòng trong phỏng vấn và sau onboard của ứng viên.
• Xây dựng thương hiệu tuyển dụng đa kênh. Tạo nguồn cơ sở ứng viên tiềm năng.
Về HESMAN GROUP:

Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Hesman Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hesman Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 4N8B Nguyễn Thị Thập - Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

