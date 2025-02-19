Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Hesman Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

HESMAN GROUP và những lý do bạn nên ứng tuyển vị trí này:

• Bạn được nhận mức thu nhập lên tới 25M (theo hiệu quả công việc).

•

• Bạn được nhận thêm phụ cấp tiền ăn và tiền giữ xe hằng tháng.

• Bạn được làm việc cùng thương hiệu hàng đầu thế giới: APPLE

• Bạn được nhận cơ hội thăng tiến theo năng lực.

Nội dung công việc:

• Nhận kế hoạch và triển khai định biên tuyển dụng phù hợp với từng bộ phận phòng ban.

• Trực tiếp tuyển dụng các vị trí Level B, Level C, đảm nhiệm tuyển dụng các vị trí yêu cầu nghiệp vụ chuyên môn cao.

• Tham gia tuyển Mass đảm bảo tốc độ nhanh

• Xây dựng quy trình tuyển dụng.

• Đào tạo, theo dõi, phân chia công việc với đội ngũ nhân viên, chuyên viên tuyển dụng.

• Xây dựng bộ câu hỏi phỏng vấn, xây dựng bản mô tả công việc cho các vị trí.

• Theo dõi chất lượng ứng viên, kiểm tra mức độ hài lòng trong phỏng vấn và sau onboard của ứng viên.

• Xây dựng thương hiệu tuyển dụng đa kênh. Tạo nguồn cơ sở ứng viên tiềm năng.

Về HESMAN GROUP: