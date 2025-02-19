Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Hesman Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty Cổ Phần Hesman Việt Nam
- Hà Nội: Tầng 3, tòa CT2, chung cư Green Park, phố Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 500 - 1,000 USD
HESMAN GROUP và những lý do bạn nên ứng tuyển vị trí này:
• Bạn được nhận mức thu nhập lên tới 25M (theo hiệu quả công việc).
• Bạn được nhận thêm phụ cấp tiền ăn và tiền giữ xe hằng tháng.
• Bạn được làm việc cùng thương hiệu hàng đầu thế giới: APPLE
• Bạn được nhận cơ hội thăng tiến theo năng lực.
Nội dung công việc:
• Nhận kế hoạch và triển khai định biên tuyển dụng phù hợp với từng bộ phận phòng ban.
• Trực tiếp tuyển dụng các vị trí Level B, Level C, đảm nhiệm tuyển dụng các vị trí yêu cầu nghiệp vụ chuyên môn cao.
• Tham gia tuyển Mass đảm bảo tốc độ nhanh
• Xây dựng quy trình tuyển dụng.
• Đào tạo, theo dõi, phân chia công việc với đội ngũ nhân viên, chuyên viên tuyển dụng.
• Xây dựng bộ câu hỏi phỏng vấn, xây dựng bản mô tả công việc cho các vị trí.
• Theo dõi chất lượng ứng viên, kiểm tra mức độ hài lòng trong phỏng vấn và sau onboard của ứng viên.
• Xây dựng thương hiệu tuyển dụng đa kênh. Tạo nguồn cơ sở ứng viên tiềm năng.
Về HESMAN GROUP:
Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Hesman Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hesman Việt Nam
