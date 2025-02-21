Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Worklounge 03 - Vietnam/ Công Ty TNHH Văn Phòng 03 - Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

0-3-year experience Worklounge 03-VN is looking for candidate who is selfmotivated and interested in sustainability:

1. Job details:

• Skilled in making presentation materials Learn and apply green building concepts and use Certification tools LOTUS, LEED and EDGE

• Working in a technical and project management capacity under guidance

• Work on many exciting projects including Offices, shopping centers, schools, factories, libraries, masterplans

• Learn modelling for energy simulation, passive design analysis, life cycle analysis

---------------------------------------------

0-3 năm kinh nghiệm

Tìm kiếm nhân sự năng động, quan tâm, yêu thích lĩnh vực công trình xanh, kiến trúc bền vững

1. Mô tả cv

• Tư vấn giải pháp công trình xanh cho các dự án để đáp ứng các yêu cầu của Chứng nhận LOTUS, LEED và EDGE.

• Làm việc với năng lực quản lý kỹ thuật và dự án dưới sự hướng dẫn của cấp trên

• Thu thập dữ liệu, chuẩn bị hồ sơ trình nộp dự án