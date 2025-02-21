Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Worklounge 03 - Vietnam/ Công Ty TNHH Văn Phòng 03 - Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Worklounge 03 - Vietnam/ Công Ty TNHH Văn Phòng 03 - Việt Nam
- Hà Nội: số 7 Ngõ 1160 Đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hanoi, Vietnam
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận
0-3-year experience Worklounge 03-VN is looking for candidate who is selfmotivated and interested in sustainability:
1. Job details:
• Skilled in making presentation materials Learn and apply green building concepts and use Certification tools LOTUS, LEED and EDGE
• Working in a technical and project management capacity under guidance
• Work on many exciting projects including Offices, shopping centers, schools, factories, libraries, masterplans
• Learn modelling for energy simulation, passive design analysis, life cycle analysis
---------------------------------------------
0-3 năm kinh nghiệm
Tìm kiếm nhân sự năng động, quan tâm, yêu thích lĩnh vực công trình xanh, kiến trúc bền vững
1. Mô tả cv
• Tư vấn giải pháp công trình xanh cho các dự án để đáp ứng các yêu cầu của Chứng nhận LOTUS, LEED và EDGE.
• Làm việc với năng lực quản lý kỹ thuật và dự án dưới sự hướng dẫn của cấp trên
• Thu thập dữ liệu, chuẩn bị hồ sơ trình nộp dự án
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Worklounge 03 - Vietnam/ Công Ty TNHH Văn Phòng 03 - Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Worklounge 03 - Vietnam/ Công Ty TNHH Văn Phòng 03 - Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI