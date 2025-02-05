Tuyển Chuyên viên tuyển dụng WanoSoft làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 13 Triệu

Mức lương Đến 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Đến 13 Triệu

Tuyển dụng (50%)

- Thực hiện truyền thông, đăng tin tuyển dụng qua các kênh tuyển dụng;

- Tổ chức/hỗ trợ tổ chức các sự kiện thu hút nguồn nhân lực.

- Sàng lọc hồ sơ ứng viên, cập nhật thông tin ứng tuyển;

- Sắp xếp, hướng dẫn và tiếp đón khi ứng viên đến tham gia phỏng vấn;

- Hỗ trợ nhân viên mới trong giai đoạn Onboarding (giúp nhân sự mới hòa nhập với môi trường làm việc, hỗ trợ cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc cho nhân sự mới về quyền lợi, chính sách, quy định, nghĩa vụ...).

Truyền thông Nội bộ (50%)

- Đề xuất, lên kế hoạch và triển khai, điều phối các chương trình, sự kiện gắn kết nội bộ diễn ra hàng tháng/quý/năm: Sinh nhật Công ty, Team Building, YEP...;

- Truyền thông văn hóa công ty, giúp nhân viên gắn bó và làm việc hiệu quả.

- Truyền thông các thông điệp của BGĐ tới toàn thể nhân viên để hiểu rõ chính sách, thông báo, hoạt động của công ty.

Với Mức Lương Đến 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 1,5 năm làm việc tại vị trí Chuyên viên tuyển dụng hoặc truyền thông nội bộ.

- Năng động, sáng tạo, nhiều năng lượng, mong muốn tập trung phát triển con người và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới tập thể/cộng đồng;

- Thái độ chân thành, thẳng thắn; kiên trì

- Kỹ năng tạo nguồn tốt từ nhiều kênh khác nhau.

- Khả năng viết tốt, ưu tiên biết xây dựng kịch bản video, thẩm mỹ hình ảnh tốt

- Khả năng giao tiếp tốt, lắng nghe và phát triển networking.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các agency headhunt

Tại WanoSoft Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương up to 13M/tháng (Gross)

-

- Hưởng 12 ngày phép/năm theo quy định pháp luật hiện hành

- Trợ cấp Onsite

- Review lương 2 lần/năm (tháng 1 và tháng 7)

- Được cấp trang thiết bị phục vụ cho công việc

- Hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định pháp luật

- Được đào tạo, thăng tiến phù hợp trong công việc

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.

- Hưởng chế độ nghỉ mát, teambuilding, các hoạt động thể thao & giải trí phong phú

- Remote 2 ngày/tháng

- Thời gian làm việc: 08h30 - 12h, 13h30 - 18h, Thứ 2 - Thứ 6. Nghỉ Thứ 7, CN và các ngày lễ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại WanoSoft

