Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà B1, Roman Plaza, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Xây dựng bản mô tả công việc, đăng tuyển, Tìm kiếm, tiếp nhận, sàng lọc và kiểm tra hồ sơ ứng viên; Thực hiện việc sơ tuyển đối với các ứng viên có hồ sơ phù hợp;

Trực tiếp và phối hợp với các bộ phận chuyên môn thực hiện quy trình phỏng vấn và sau phỏng vấn; Quy trình on-board, tiếp nhận nhân viên mới.

Tham gia xây dựng và phát triển các nguồn, kênh tuyển dụng của công ty, quản lý các cơ sở dữ liệu ứng viên.

Tham gia xây dựng và triển khai các sự kiện/ chương trình xây dựng brand tuyển dụng của công ty.

Hỗ trợ các công việc khác của bộ phận nhân sự theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 3 năm tại vị trí tuyển dụng trong các đơn vị mảng CNTT hoặc liên quan.

Năng động, nhanh nhẹn, xử lý vấn đề linh hoạt, có chất “sales”.

Đọc - hiểu tiếng Anh tốt. Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh thành thạo.

Từng làm tại các vị trí liên quan/ tuyển các vị trí CNTT các thị trường nói tiếng Anh là một lợi thế.

Tại Công ty CP Phần mềm MOR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: upto 20.000.000 Đ + commission hấp dẫn, thử việc full-lương

Lương tháng 13 + thưởng mềm theo hiệu quả công việc + thưởng tết + thưởng thâm niên....

Thu nhập mềm từ KPI hấp dẫn, mức bonus đạt/ thưởng KPI rõ ràng. Thưởng nóng liên tục và hấp dẫn.

Xét tăng lương định kỳ ít nhất 1 lần/năm hoặc theo hiệu quả công việc

Tham gia vào các dự án đa dạng, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới nhất.

Cơ hội làm việc và đào tạo ngắn/ dài hạn tại nước ngoài.

Công ty đang scale-up rất nhanh, rất nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến. Công ty luôn chú trọng bồi dưỡng các bộ phận then chốt cũng như tạo cơ hội cho các cá nhân trong công ty cùng phát triển.

Tài khoản Udemy hỗ trợ học các khóa nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong môi trường trẻ, năng động.

Các chế độ khác: bảo hiểm, ăn trưa, teambuilding thường xuyên, du lịch hàng năm, nghỉ phép, beauty care...

Chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện với thẻ VBI care.

Nhiều hoạt động phong trào phong phú: clb đá bóng, cầu lông hàng tuần cũng nhiều giải đấu trong cả năm, clb bi- a, bi lắc, marathon,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Phần mềm MOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin