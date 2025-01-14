Tuyển Content Creator The Woodpecker Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại The Woodpecker Studio
- Hà Nội: No 11, Alley 59/12 Hoang Cau, Dong Da district, Hanoi, Vietnam
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Đề xuất ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch truyền thông quảng bá
- Nghiên cứu nắm bắt được các xu hướng sáng tạo marketing mới của ngành và thị trường
- Định hướng, phát triển các concept nội dung mới lạ, có giá trị và tính thẩm mỹ.
- Sáng tạo thông điệp chủ đạo, định hướng và xây dựng nội dung cho các chiến dịch truyền thông, quảng bá thương hiệu
- Xây dựng nội dung các tài liệu, ấn phẩm tiêu chuẩn thương hiệu và Marketing trên các kênh online & offline.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo các kỹ năng viết lách
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành truyền thông thương hiệu, báo chí truyền thông, marketing, PR...
- Từ 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing, truyền thông, ưu tiên một số ngành như BĐS, Khách sạn nghỉ dưỡng, FMCG…
- Năng động, sáng tạo, tích cực, có nhiều ý tưởng
- Đã từng làm việc tại agency và có kinh nghiệm về branding là một lợi thế
- Thành thạo Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Canva
Tại The Woodpecker Studio Thì Được Hưởng Những Gì
