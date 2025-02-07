Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN SONAPHARM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận

• Phát triển thương hiệu: Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch mạng xã hội để thúc đẩy tương tác, quảng bá sản phẩm, thương hiệu.

• Truyền thông nội bộ: Lên ý tưởng & xây dựng kế hoạch truyền thông nội bộ để nâng cao tương tác, gắn kết nội bộ.

• Xây dựng và quản trị các kênh truyền thông, mạng xã hội.

• Nghiên cứu trends, bắt trends, xu hướng mới và đề xuất ý tưởng mới.

• Chuyển thể ý tưởng thành kịch bản để làm video, clip truyền thông cho các sản phẩm và các dự án của công ty trên đa nền tảng (fb, tiktok)

• Trao đổi và làm việc với KOL/KOC để triển khai nội dung hiệu quả

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Yêu thích công việc sáng tạo nội dung, viết kịch bản, tự tin trước ống kính.

• Nắm bắt nhanh nhạy các xu hướng, có khả năng bắt trends nhanh, hiệu quả.

• Nhiệt tình, năng động, có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc.

• Teamwork tốt, hòa đồng với mọi người

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm

• Ứng viên tốt nghiệp các Ngành nghề: Y dược, Truyền thông, Marketing, Báo chí hoặc các ngành khác liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SONAPHARM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: thỏa thuận, tùy năng lực và kinh nghiệm.

• Tham gia BHXH, BHYT theo quy định nhà nước

• Đánh giá xét tăng lương thâm niên hàng năm.

• Được làm việc trong môi trường sáng tạo, trẻ trung, năng động, linh hoạt

• Du lịch hè, cuối năm.

• Thưởng các ngày lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13 tùy theo tình hình kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SONAPHARM VIỆT NAM

