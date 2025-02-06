Tuyển Content Creator Công ty Cổ Phần Nhân Lực và Thương Mại Elog Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà 66 - 68 ngõ 28/11 Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Lên ý tưởng và sáng tạo nội dung video ngắn trên các nền tảng YouTube Shorts, Facebook Reels, TikTok để quảng bá thương hiệu, dịch vụ của công ty

YouTube Shorts, Facebook Reels, TikTok

Biên tập, chỉnh sửa video bằng các phần mềm như CapCut hoặc Canva.

CapCut hoặc Canva

Viết nội dung quảng cáo, kịch bản video hướng đến đối tượng khách hàng mục tiêu

Quản lý fanpage, TikTok và các kênh mạng xã hội khác.

Phối hợp với team marketing để triển khai chiến dịch quảng cáo.

Theo dõi và báo cáo hiệu quả nội dung, đề xuất cách cải thiện

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 6 tháng – 1 năm trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, đặc biệt là video ngắn.

Có kinh nghiệm

Ưu tiên biết chỉnh sửa video cơ bản bằng CapCut, Canva,...

Ưu tiên biết chỉnh sửa video cơ bản

Khả năng viết content tốt, có tư duy sáng tạo, bắt trend nhanh.

Khả năng viết content tốt

Hiểu về khách hàng mục tiêu (lao động xuất khẩu, du học sinh, chủ doanh nghiệp, Nhà bán hàng tại Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Australia).

Hiểu về khách hàng mục tiêu

Chủ động, có tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc độc lập.

Tại Công ty Cổ Phần Nhân Lực và Thương Mại Elog Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9.000.000 - 11.000.000

Thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm của ứng viên, trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Được hưởng tháng lương thứ 13 theo thời gian cống hiến tại công ty;

Được tham gia các hoạt động: nghỉ mát, team building và các hoạt động;

Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

Được nghỉ phép, nghỉ tuần và các ngày nghỉ Lễ theo quy định;

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nhân Lực và Thương Mại Elog Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin