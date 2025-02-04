Tuyển Content Creator Skin Wisdom Clinic làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Skin Wisdom Clinic
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Shophouse ML6
- 12 Vinhomes Green Bay, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
1. Xây dựng kế hoạch và sản xuất nội dung trên các nền tảng Social Media (Facebook, Instagram, Tiktok)
2. Nghiên cứu insight khách hàng, cập nhật xu hướng nội dung... về mảng làm đẹp trên nền tảng Social Media
3. Xây dựng kế hoạch và sản xuất nội dung trong các chiến dịch quảng cáo/livestrean
4. Thực hiện triển khai các hoạt động truyền thông/ marketing khác theo yêu cầu của Quản lý
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tư duy tốt, sáng tạo, chịu khó và ham học hỏi
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có kiến thức và am hiểu về chăm sóc da
Có khả năng thích ứng nhanh, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Có khả năng quay chụp là một lợi thế
Tại Skin Wisdom Clinic Thì Được Hưởng Những Gì
Được học và làm việc trực tiếp với các quản lý đã có nhiều kinh nghiệm trong mảng Digital Marketing
Được học và làm tại môi trường năng động, start-up nhưng chuyên nghiệp với KPIs, quy trình, hệ thống chuyên nghiệp
Lương, thưởng theo năng lực, thu nhập 8-12tr (Lương cứng + Commission + Hỗ trợ ăn trưa, gửi xe)
Thưởng tháng lương thứ 13, hàng năm đi du hí, hàng tháng đi ăn chơi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Skin Wisdom Clinic
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
