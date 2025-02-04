Tuyển Content Creator Skin Wisdom Clinic làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Shophouse ML6 - 12 Vinhomes Green Bay, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

1. Xây dựng kế hoạch và sản xuất nội dung trên các nền tảng Social Media (Facebook, Instagram, Tiktok)

2. Nghiên cứu insight khách hàng, cập nhật xu hướng nội dung... về mảng làm đẹp trên nền tảng Social Media

3. Xây dựng kế hoạch và sản xuất nội dung trong các chiến dịch quảng cáo/livestrean

4. Thực hiện triển khai các hoạt động truyền thông/ marketing khác theo yêu cầu của Quản lý

Có tư duy tốt, sáng tạo, chịu khó và ham học hỏi

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có kiến thức và am hiểu về chăm sóc da

Có khả năng thích ứng nhanh, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Có khả năng quay chụp là một lợi thế

Tại Skin Wisdom Clinic Thì Được Hưởng Những Gì

Được học và làm việc trực tiếp với các quản lý đã có nhiều kinh nghiệm trong mảng Digital Marketing

Được học và làm tại môi trường năng động, start-up nhưng chuyên nghiệp với KPIs, quy trình, hệ thống chuyên nghiệp

Lương, thưởng theo năng lực, thu nhập 8-12tr (Lương cứng + Commission + Hỗ trợ ăn trưa, gửi xe)

Thưởng tháng lương thứ 13, hàng năm đi du hí, hàng tháng đi ăn chơi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Skin Wisdom Clinic

