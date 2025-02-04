Tuyển Content Creator No Power-up làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tuyển Content Creator No Power-up làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

No Power-up
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
No Power-up

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại No Power-up

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 80 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

- Sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội của công ty. Bao gồm video, hình ảnh, bài viết.
- Cập nhật các bài viết, hình ảnh trên website công ty.
- Hỗ trợ bộ phận HR tổ chức các sự kiện nội bộ công ty.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng quay và dựng video, chụp ảnh, viết lách tốt.
- Yêu thích việc sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội.
- Năng động, vui vẻ, hoạt bát và hòa đồng.
- Có khả năng làm việc độc lập tốt.
- CV và sản phẩm ứng tuyển cần bao gồm đường link các trang mạng xã hội hoặc kênh nội dung mà ứng viên đang quản lý.

Tại No Power-up Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc trẻ trung, vui vẻ, thoải mái, không overtime;
- Ăn trưa miễn phí;
- Thưởng vào các ngày Lễ, Tết;
- Trang phục freestyle.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại No Power-up

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

No Power-up

No Power-up

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà HT, 80 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

