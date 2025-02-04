Tuyển Content Creator No Power-up làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 80 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

- Sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội của công ty. Bao gồm video, hình ảnh, bài viết.

- Cập nhật các bài viết, hình ảnh trên website công ty.

- Hỗ trợ bộ phận HR tổ chức các sự kiện nội bộ công ty.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng quay và dựng video, chụp ảnh, viết lách tốt.

- Yêu thích việc sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội.

- Năng động, vui vẻ, hoạt bát và hòa đồng.

- Có khả năng làm việc độc lập tốt.

- CV và sản phẩm ứng tuyển cần bao gồm đường link các trang mạng xã hội hoặc kênh nội dung mà ứng viên đang quản lý.

Tại No Power-up Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc trẻ trung, vui vẻ, thoải mái, không overtime;

- Ăn trưa miễn phí;

- Thưởng vào các ngày Lễ, Tết;

- Trang phục freestyle.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại No Power-up

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.