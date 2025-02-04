Tuyển Content Creator Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Tuyển Content Creator Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 88 Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

ĐƯỢC THỎA SỨC SÁNG TẠO NỘI DUNG HÀI HƯỚC GIẢI TRÍ HOẶC TỰ SỰ NHÂN VẬT THEO THẾ MẠNH.
Nghiên cứu định hướng kênh: hành vi khách hàng mục tiêu, nội dung của đối thủ, đánh giá xu hướng để đưa ra ý tưởng nội dung và concept phù hợp với nhân hiệu cá nhân của nhân vật cần xây dựng.
Nghiên cứu định hướng kênh:
Trực tiếp sản xuất nội dung: ý tưởng, kịch bản, cùng tham gia hoàn thiện quay và dựng chi tiết; voice cho các tuyến nội dung trên nền tảng chủ đạo là Tiktok; (Reel, Youtube short,...).
Trực tiếp sản xuất nội dung:
Quản lý và cập nhật nội dung trên kênh Short Video của công ty, đảm bảo tính liên tục và hấp dẫn của các bài đăng. Tương tác tích cực với các tin nhắn, bình luận trên kênh.
Quản lý và cập nhật nội dung
Phân tích và báo cáo các chỉ số trong quản trị kênh: Traffic, Follow, View,...
Phân tích và báo cáo
KPIs: Chỉ số tăng trưởng trên kênh theo mục tiêu tháng, quý, năm (với TikTok: số followers, view trung bình)
Có khả năng tạo ra các campaign viral trên TikTok và các kênh Social theo định hướng phát triển của công ty.
Chủ động quản lý công việc và báo cáo theo Tuần/Tháng với quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ: 20 - 35 tuổi.
Nhóm tính cách: hướng ngoại, hài hước, đồng thời có sự sâu sắc, nhân văn trong góc nhìn.
Kinh nghiệm:
Tốt nghiệp các chuyên ngành Báo chí, Marketing, Truyền thông,.... hoặc các chuyên ngành liên quan.
Yêu cầu gửi Portfolio các kênh sản phẩm đạt thành tựu tốt nhất về kênh giải trí hoặc kênh thương hiệu cho phòng khám, thẩm mỹ, spa càng tốt.
Phẩm chất cá nhân:
Thích đọc sách, có thiên hướng nghệ thuật,...
Có tư duy nhạy bén với thị trường, tâm lý hành vi khách hàng nói riêng và người đọc/xem tiềm năng nói chung.

Tại Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

THỜI GIAN LÀM VIỆC:
Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 7 thời gian 8h30 - 17h30, nghỉ trưa 12h00 - 13h00.
Ngày nghỉ: 01 tháng nghỉ 04 ngày chủ nhật hoặc linh hoạt theo công việc.
QUYỀN LỢI CHẾ ĐỘ:
Thu nhập 18.000.000 - 25.000.000đ/tháng bao gồm LCB từ 12.000.000 - 18.000.000đ/tháng (hoặc thỏa thuận theo năng lực) + Phụ cấp + Thưởng KPI + Thưởng hiệu quả + Thưởng nóng.
Phụ cấp: Hỗ trợ suất ăn 900.000đ/tháng.
Thử việc 01 - 02 tháng nhận 85% LCB + Phụ cấp + các khoản thưởng.
Xét tăng lương định kỳ hoặc theo năng lực.
Các chế độ hiếu hỉ, lễ tết, du lịch, Team building,... đầy đủ theo quy định chung của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động sáng tạo, được đào tạo và phát triển chuyên sâu các kỹ năng, cơ hội thăng tiến lên Trưởng nhóm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm

Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 90 Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội

