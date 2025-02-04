Tuyển Content Creator CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ METATOP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ METATOP
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ METATOP

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 39 Cầu Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội., Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lên ý tưởng, tìm kiếm nội dung và sáng tạo các xu hướng phù hợp với định hướng phát triển kênh Tiktok của công ty.
Viết kịch bản tạo nội dung video hấp dẫn, sáng tạo, phù hợp với đối tượng mục tiêu.
Lên ý tưởng và phối hợp với team Design, Media thực hiện quay chụp tư liệu nhằm phát triển nội dung cho các kênh truyền thông
Phân tích các xu hướng trên các nền tảng xã hội như Douyin, Tiktok, Facebook, Instagram....
Theo dõi, phân tích số liệu tương tác trên các video và đưa ra đề xuất cải thiện.
Lên kế hoạch nội dung phát triển kênh hàng tuần/ tháng
Hỗ trợ các công việc liên quan khác theo phân công của quản lý

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm viết content, sáng tạo nội dung và quay chụp video cơ bản.
Ngoại ngữ: Tiếng Trung + Tiếng Anh.
Sáng tạo, nắm bắt nhanh nhạy các xu hướng thịnh hành trên TikTok và mạng xã hội.
Khả năng làm việc độc lập và chủ động tìm kiếm ý tưởng mới.
Hiểu biết về thị trường trang sức và đối tượng khách hàng mục tiêu.
Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ METATOP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực, môi trường làm việc năng động.
Được đào tạo kỹ năng chuyên môn
Được cung cấp trang thiết bị để phục vụ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ METATOP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ METATOP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ METATOP

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, số 39 đường Cầu Diễn, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

