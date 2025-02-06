Tuyển Content Creator Công ty TNHH Mi Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 41 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Lên ý tưởng, sáng tạo nội dung, xây dựng kịch bản và tương tác trên kênh tiktok, youtube short của công ty

- Trực tiếp tìm hiểu về sản phẩm & kiến thức công nghệ, sau đó lên content và lên hình quay cho video mà mình phụ trách.

- Phối hợp với bộ phận quay dựng trong quá trình sản xuất nội dung.

- Phối hợp cùng các vị trí khác trong công ty để phát triển nội dung phù hợp & đồng bộ trên các nền tảng.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ: độ tuổi 20 - 24

- Ngoại hình sáng, khả năng ăn nói và biểu đạt trước ống kính tốt.

- Tính cách vui vẻ, hài hước, hòa đồng

- Có thể xây dựng được ý tưởng và kịch bản độc lập (Ưu tiên đã có kinh nghiệm sản xuất video trên Tiktok)

- Đính kèm CV Link sản phẩm đã thực hiện trên Tiktok/Youtube/Facebook

Tại Công ty TNHH Mi Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 12 - 15 triệu dựa trên khả năng và kinh nghiệm

- Thưởng % doanh thu + Thưởng KPI Tháng

- Thưởng lễ, Tết, sinh nhật theo quy định của công ty

- Du lịch hàng năm theo chế độ công ty

- Phụ cấp ăn trưa 50K / 1 ngày

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hiện đại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mi Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin