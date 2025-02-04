Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GOODCOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà HLT. Số 23, ngách 37/2, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Sản xuất nội dung, theo yêu cầu của khách hàng hoặc kế hoạch sản xuất được giao.

Nhận và nghiên cứu brief, tham gia xây dựng proposal các dự án được giao

Định hướng, xây dựng kế hoạch nội dung cho các dự án

Theo dõi, nhận phản hồi từ khách hàng và công ty để chỉnh sửa, cải thiện nội dung cho phù hợp.

Báo cáo tiến độ và hiệu quả dự án cho cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực content social

Có kinh nghiệm trong quản lý các dự án content

Sáng tạo, có tính thẩm mỹ cao, nhạy bén với xu hướng, có khả năng biến ý tưởng thành nội dung phù hợp, hiệu quả

Am hiểu chính sách của nền tảng

Có thể design/edit cơ bản

Chịu được áp lực công việc tốt và có chấp nhận làm ngoài giờ hành chính khi dự án cần

Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GOODCOM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường làm việc năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp với những dự án hấp dẫn.

Tham gia BHXH + BHYT + BHTN theo quy định của pháp luật

Thưởng dự án, lễ tết theo quy định của công ty

Nghỉ các ngày lễ tết theo quy định của Nhà nước

Chế độ phúc lợi, đãi ngộ: Sinh nhật, party - ăn uống thường xuyên, Phụ cấp cơm trưa + phí gửi xe, Thưởng dự án xứng đáng...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GOODCOM VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin