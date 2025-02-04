Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GOODCOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GOODCOM VIỆT NAM
Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà HLT. Số 23, ngách 37/2, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 13 - 18 Triệu
Sản xuất nội dung, theo yêu cầu của khách hàng hoặc kế hoạch sản xuất được giao.
Nhận và nghiên cứu brief, tham gia xây dựng proposal các dự án được giao
Định hướng, xây dựng kế hoạch nội dung cho các dự án
Theo dõi, nhận phản hồi từ khách hàng và công ty để chỉnh sửa, cải thiện nội dung cho phù hợp.
Báo cáo tiến độ và hiệu quả dự án cho cấp trên.
Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực content social
Có kinh nghiệm trong quản lý các dự án content
Sáng tạo, có tính thẩm mỹ cao, nhạy bén với xu hướng, có khả năng biến ý tưởng thành nội dung phù hợp, hiệu quả
Am hiểu chính sách của nền tảng
Có thể design/edit cơ bản
Chịu được áp lực công việc tốt và có chấp nhận làm ngoài giờ hành chính khi dự án cần
Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GOODCOM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường làm việc năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp với những dự án hấp dẫn.
Tham gia BHXH + BHYT + BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng dự án, lễ tết theo quy định của công ty
Nghỉ các ngày lễ tết theo quy định của Nhà nước
Chế độ phúc lợi, đãi ngộ: Sinh nhật, party - ăn uống thường xuyên, Phụ cấp cơm trưa + phí gửi xe, Thưởng dự án xứng đáng...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GOODCOM VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
