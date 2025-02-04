Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH KATABA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Doãn Kế Thiện, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Creator

Chịu trách nhiệm lên ý tưởng và phát triển nội dung trên các nền tảng truyền thông xã hội, website và các kênh truyền thông khác của công ty

Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác và nhận diện thương hiệu.

Chỉnh sửa, hiệu chỉnh, và tối ưu nội dung chuẩn SEO

Phối hợp với designer và các thành viên trong team sản xuất nội dung chất lượng về chữ viết và hình ảnh.

Đảm bảo xuất bản nội dung chất lượng, chính xác và đều đặn hàng tuần/tháng.

Chịu trách nhiệm lên kế hoạch và quản lý lịch đăng bài, đảm bảo nội dung được đăng đúng thời gian và thu hút người xem.

Tương tác với cộng đồng người theo dõi, phản hồi các bình luận và tin nhắn trên các nền tảng, kênh truyền thông Social media của công ty.

Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.

Báo cáo kết quả định kỳ lên cấp trên

Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Tư duy sáng tạo logic, văn phong mạch lạc, viết được nhiều tông giọng khác nhau

Biết tối ưu hóa content chuẩn seo trên website là một điểm cộng

Viết các bài dạng SEO, tin tức, blog, kiến thức... tùy theo yêu cầu

Bài viết có độ unique 80%, không copy, sao chép

Có kinh nghiệm làm content chuẩn seo cho website và social cho fanpage là một lợi thế

Bài viết cần: Đúng ngữ pháp, văn phong rõ ràng phù hợp với người đọc, đúng intent chủ đề, không lan man

Format trình bày theo đúng outline: quy định thẻ Heading, in đậm/nghiêng, có box Note theo quy định,...

Image: cần xử lý kích thước, dung lượng theo các yêu cầu cụ thể

Có khả năng quản lý thời gian tốt và làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

Quyền Lợi Được Hưởng Tại CÔNG TY TNHH KATABA VIỆT NAM

- Được đóng BHXH theo đúng quy định của pháp luật

- Lương cạnh tranh, trả theo đúng năng lực và sự đóng góp cá nhân

- Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp, sử dụng phần mềm, thiết bị hiện đại trong công việc.

- Được học hỏi kinh nghiệm từ ekip sản xuất của hàng loạt các chương trình và sự kiện lớn

- Được hưởng chế độ, đào tạo nhân sự theo quy định, quy chế đào tạo của công ty

- Kết nối với mạng lưới doanh nghiệp qua các sự kiện, hội thảo.

Cách Thức Ứng Tuyển

