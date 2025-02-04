Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH KATABA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH KATABA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
CÔNG TY TNHH KATABA VIỆT NAM

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH KATABA VIỆT NAM

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Doãn Kế Thiện, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm lên ý tưởng và phát triển nội dung trên các nền tảng truyền thông xã hội, website và các kênh truyền thông khác của công ty
Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác và nhận diện thương hiệu.
Chỉnh sửa, hiệu chỉnh, và tối ưu nội dung chuẩn SEO
Phối hợp với designer và các thành viên trong team sản xuất nội dung chất lượng về chữ viết và hình ảnh.
Đảm bảo xuất bản nội dung chất lượng, chính xác và đều đặn hàng tuần/tháng.
Chịu trách nhiệm lên kế hoạch và quản lý lịch đăng bài, đảm bảo nội dung được đăng đúng thời gian và thu hút người xem.
Tương tác với cộng đồng người theo dõi, phản hồi các bình luận và tin nhắn trên các nền tảng, kênh truyền thông Social media của công ty.
Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.
Báo cáo kết quả định kỳ lên cấp trên
Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tư duy sáng tạo logic, văn phong mạch lạc, viết được nhiều tông giọng khác nhau
Biết tối ưu hóa content chuẩn seo trên website là một điểm cộng
Viết các bài dạng SEO, tin tức, blog, kiến thức... tùy theo yêu cầu
Bài viết có độ unique 80%, không copy, sao chép
Có kinh nghiệm làm content chuẩn seo cho website và social cho fanpage là một lợi thế
Bài viết cần: Đúng ngữ pháp, văn phong rõ ràng phù hợp với người đọc, đúng intent chủ đề, không lan man
Format trình bày theo đúng outline: quy định thẻ Heading, in đậm/nghiêng, có box Note theo quy định,...
Image: cần xử lý kích thước, dung lượng theo các yêu cầu cụ thể
Có khả năng quản lý thời gian tốt và làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH KATABA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đóng BHXH theo đúng quy định của pháp luật
- Lương cạnh tranh, trả theo đúng năng lực và sự đóng góp cá nhân
- Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp, sử dụng phần mềm, thiết bị hiện đại trong công việc.
- Được học hỏi kinh nghiệm từ ekip sản xuất của hàng loạt các chương trình và sự kiện lớn
- Được hưởng chế độ, đào tạo nhân sự theo quy định, quy chế đào tạo của công ty
- Kết nối với mạng lưới doanh nghiệp qua các sự kiện, hội thảo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KATABA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KATABA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KATABA VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 230 đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

