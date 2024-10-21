Tuyển Content Creator Thành Vinh Holdings làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 222 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Cường Bắc , Hải Châu

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Lên ý tưởng, thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh và video, viết content bán hàng (từ tiêu đề đến nội dung chi tiết,...) cho sản phẩm bán hàng. Phát triển concept chụp ảnh sản phẩm độc đáo, thể hiện đúng tinh thần thương hiệu. Lên kịch bản quay video sản phẩm sáng tạo, truyền tải thông điệp ấn tượng. Đề xuất và thực hiện các chương trình bán hàng hấp dẫn cho các dịp lễ, khuyến mãi... Theo dõi các chỉ số hiệu quả của nội dung, phân tích và đánh giá hiệu quả chiến dịch. Thực hiện báo cáo định kỳ theo ngày, tháng cho cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 22 - 28 tuổi Đã kinh nghiệm ít nhất 6 tháng ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Nắm vững kiến thức cơ bản về Content Marketing, các loại hình nội dung và cách thức xây dựng nội dung hiệu quả. Hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh, xu hướng thị trường và hành vi khách hàng. Tư duy đổi mới, sáng tạo, luôn cập nhật kiến thức mới.

Kỹ năng xây dựng và quản lý Fanpage hiệu quả, tăng lượt tương tác và tiếp cận khách hàng. Kỹ năng nghiên cứu và khai thác thông tin tốt. Kỹ năng viết content bán hàng thu hút, sáng tạo và truyền cảm hứng. Sử dụng thành thạo các công cụ làm việc như Photoshop, Camtasia, Excel, và các trình duyệt web. Kỹ năng giao tiếp tốt, có trách nhiệm cao, làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả.

Tại Thành Vinh Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.000.000 - 12.000.000 VNĐ (tuỳ vào khung năng lực cá nhân) Thưởng quý, năm: Theo hiệu quả hoạt động của Dự Án tham gia. Được đào tạo nâng cao về kiến thức, kỹ năng về Content bán hàng. Có lộ trình thăng tiến theo từng vị trí, cấp bậc. Chế độ tăng level: xem xét mỗi năm 1-2/lần (tùy thuộc vào thành tích của nhân sự). Môi trường làm việc năng động, thân thiện, trẻ trung, thỏa sức sáng tạo và nhiều cơ hội phát triển. Đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước, thưởng lễ tết và các quyền lợi khác theo chính sách của công ty. Được tài trợ chi phí tham gia các hoạt động thể dục thể thao, sự kiện truyền thống của công ty, các ngày lễ lớn/nhỏ hướng về các giá trị tinh thần khác như hướng về gia đình, kết nối tập thể......

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thành Vinh Holdings

